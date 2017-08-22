Çörek otu yağı aktarların dışında artık Malatya’da pazarlarda taze olarak ve vatandaşın gözü önünde yağ haline getirilip, şişelere konuluyor ve alıcısına sunuluyor.

Bu anlamda pazarcı Kadir Özdemir, çörek otu yağının faydalarının oldukça fazla olduğunu belirtti. Özdemir, “Çörek otu yağı, astımdan boğaz ağrısına, gripten böbrek taşlarına, akciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığa faydalı ve yardımcı” şeklinde konuştu.

FİYATLAR…

Kadir Özdemir, yeni yeni pazarlarda satılan çörek otu yağının, şişelerin büyüklüğüne göre satıldığını ifade etti. Özdemir, “En küçük şişeyi 10 liraya, 100 gramlık orta boy şişeyi 20 liraya ve en büyük şişeyi ise 50 liraya ve 40 liraya satıyoruz” dedi.

YAŞLILAR ÇOK TALEP EDİYOR

Genelde çörek otu yağına talebin yaşlılardan geldiğini belirten Kadir Özdemir, yaşlıların çoğunda romatizma ağrıları olduğunu ve bu ağrılara da çörek otu yağının birebir iyi geldiğini sözlerine ekledi.

GÜNLÜK 150 LİRALIK SATIŞ YAPILIYOR

Özdemir, bir günde pazarda ortalama 100-150 lira satış yaptığını ve şu an o kadar çok talebin olmadığını ama yaşlılardan gördüğü talebi, zamanla gençlerden de göreceğini beklediğini söyledi.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Konunun uzmanları ise çörek otu yağının faydalarını şöyle sıralıyor:

“*Mide bulantısı ve mide ağrıları için birebirdir.

*Kalbi korur.

*Kansere karşı koruma sağlar.

*Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder.

*Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır.

*Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır.

*Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur.

*Kronik yorgunluğa iyi gelir.

*Dolaşım sistemine yarar sağlar.

*Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

*Ateş düşürmeye yardım eder.

*Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.

*Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.

*Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

*Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

*Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

*Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar.

*Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir.

*Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.

*Kas ağrıları için bir çay bardağı çörek otu yağı ile masaj yapabilirsiniz.

*Yaraları iyileştirici özelliği vardır.

*Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir.

*Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.

*Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.

*Kabızlığı gidermeye yardım eder.

*Dizanteriye karşı fayda sağlar.

*Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.

*Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.

*Bronşit ve öksürüğe iyi gelir.”

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI

Öte yandan, uzman kişiler, çörek otunun zararlarının da olduğunu belirtiyorlar. Uzmanların belirttiğine görme; çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Öte yandan çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.

MUTLU SARIGÜL