24 Ocak 2017 Salı

Pazarcıların “dolar” çilesi

Pazarlara az müşterinin geldiğini belirten pazar esnafları, doların yükselmesinin, halkın elinde para olmamasının bu durumu etkilediğini belirttiler.

24 Ocak 2017 Salı 14:18
Pazarcıların “dolar” çilesi

  Pazar esnafları sorunlarını BUSABAH’a anlattılar. Pazarda işin az olduğunu belirten pazarcı Adnan Seçkin, “Piyasa çok bozuk, sıkıntılı. İnsanların ellerine bakın bomboş; demek ki ellerinde para yok, insanlarımızda iş yok. Havanın soğuk olması da işleri etkiliyor. Yeşillik, marul gibi sebzeleri almıyoruz veya tezgâha koymuyoruz. Çıkartsak donacak, çıkartmasak satılmıyor. Öğlen sonuna kadar bekliyor. Soğuk sebzeyi etkilese de meyveyi fazla etkilemiyor. Portakal, mandalina 1 lira civarında. Zaman zaman zam gelse de meyve çok pahalı değil. Geçen seneyle kıyaslarsak o zaman işler çok iyiydi” sözlerine yer verdi.

BİBERİN FİYATI 6 LİRA
  Pazarda sebze satıcılığı yapan Mehmet Kaynarca ise hem soğuk hem de pahalığın insanları etkilediğini belirterek, “Pazara rağbet edenler genelde orta kesim işçiler. Onlar da şu an çalışamayınca işler düşüyor bizde. Fiyatlar geçen yıla göre yüksek. Biberin fiyatı 6 lira, domates 3 buçuk, salatalık 3 lira. Bir de don olayları da işleri düşürüyor. Sebze donmamış da olsa vatandaş ‘donmuş’ deyip almıyor. Bir de ellerindeki parayı ya dolara ya da paraya bağlamış durumda” ifadelerine yer verdi.

BOMBA MUHABBETİ İNSANLARI KORKUTTU
  Giyim ürünleri satan Selçuk Tanrıverdi isimli esnaf ise, “Piyasa çok durgun. Bir insan evine sebze alamıyorsa giysi de hiç alamıyor. Geçen sene satışlar bu yıldan daha iyiydi. Ürünlerimizi dolar üzerine alıyoruz ve pahalıya alıyoruz. Biz bu yükselişi vatandaşa yansıtamıyoruz. 10 liraya aldığımız ürünü 15 liraya satıyoruz ama biz o kadar yansıtamıyoruz. Eskisi gibi kalabalık yok, bomba muhabbeti de insanları korkuttu. Normalde bu pazar Malatya’nın en büyük pazarı ama şu an buradan baktığım zaman sonunu görebiliyorum. Geçen yıl ayda 3 sefer il dışına mal almaya giderken şu anda bu ay bir defa bile mal almaya gidemedim. Ayrıca doların yükselmesi, bomba korkusu ve muhabbeti insanları korkuttu. İnsanlar pazara gelemiyorlar” diye konuştu.

  Pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise, “Genelde bu pazar çok dolu olurdu. Şu anda oldukça sakin. Galiba büyük marketlerden alışverişlerini yapıyorlar. Hava da çok soğuk. Biz bile nereye güneş geliyorsa oradan alışveriş yapıyoruz. Baksanıza her yer buz tutmuş. Bazı sebze ve meyveleri de don vurmuş. Bir de halkın durumu yok demek ki o yüzden gelmiyorlar” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK

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