Pazar önünde toplanan kalabalık grup ellerindeki bayraklarla ‘Kahrolsun PKK’ ve ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak bölücü terör örgütü PKK’yı lanetledi.

Saldırıyı lanetleyen pazarcılara vatandaşlar da büyük destek verirken, kalabalık grup pazarın başından sonuna kadar sloganlar atarak yürüdü.

“Bizde Ömer Halisdemirler bitmez”

Toplanan kalabalık gurup adına açıklama yapan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, saldırılar karşısında Türk Milletinin asla diz çökmeyeceğini ifade ederek, “Bu memleket öyle üç beş çapulcunun hain saldırısı ile diz çökecek bir memleket değil. Bu hainler önce Gezi Parkı ile geldiler yıldıramadılar, 15 Temmuz’da tankla, topla geldiler sindiremediler, Dolar ile Euro ile geldiler iflas ettiremediler. Şimdi hain ve kalleş saldırılar ile bize diz çöktürmeye çalışıyorlar ama bunu da başaramayacaklar. Biz kesinlikle bu hainlere ve teröre boyun eğmeyeceğiz. Biz çocuğunu askere davulla, zurnayla uğurlayan bir milletiz. Böyle bir Millet 3-5 haine diz çöker mi? çökmez. Biz evlatlarımıza ve kanımızla, bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Devletimizin yanındayız, bizde Ömer Halisdemirler bitmez, 80 milyon olarak gerekirse hepimiz Polis oluruz, Asker oluruz” şeklinde konuştu.

İHA