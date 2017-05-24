Pazarcılar Ramazan hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ramazan ayının kendileri için bayram havası içerisinde geçtiğini ifade eden Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, bu yıl bereketli bir Ramazan beklediklerini kaydetti.

RAMAZANLIK SICAK OLMAYAN BİR ZAMANDA GELDİ

Ramazan ayının başlaması münasebetiyle hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Emre, “Personelimiz de ona göre ayarlıyoruz. Çok güzel bir sezonda Ramazanlık geldi. Sıcakların çok artmadığı, yaz mevsiminin girişi olduğu için iyi yerli ürünlerin ağırlıkta olduğu, fiyatların uygun bir şekilde düştüğü bir zamanda Ramazan ayını idrak edeceğiz. Ramazan ayı ülkemize de gerçekten her yıl bereket getiriyor. Biz bu yıl da bir bereket bekliyoruz” dedi.

KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ ST SEVİYEYE ÇIKIYOR

“Huzurlu bir ülkedeyiz, güzel bir ülkemiz var, her türlü ürünümüz var” diyen Başkan Emre, şunları dile getirdi:

“İnsanlarımızın yüzde 90’ı elhamdülillah Müslüman. Kardeşlik bağlarımız Ramazan'da üst seviyeye çıkıyor. Komşuluk akrabalık bağlarımız Ramazan'da daha da üst seviyeye çıkıyor. İftarlarımız çok güzel geçiyor. İnşallah bu yıl da Ramazan bereketli bir şekilde gelecek. Çünkü Ramazan ayında yerli ürünlerimiz piyasaya çıktı. Fiyatlar da şu anda makul ve güzel bir seviyede. Ramazanlık bir insanın ailesine ve ona beldesine bereket kattığı gibi ticaretimize de bereket katıyor. Biz diğer zamanlarda üç ayda kazandığımızı ramazanında bir ayda kazanıyoruz ve o kadar çok farklı bir kazanç oluyor. Pazarcı esnaf olarak iftarımızı genelde eve yetişemediğimiz için arkadaşlarla iftarımızı pazarda açarız. Ramazan nokta kazandığımız parayı da farklı çok farklı çok be bereketli bir yer ay oluyor. O yüzden Ramazan'ı biz bayram havasında bekliyoruz.”







MUTLU SARIGÜL