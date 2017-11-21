21 Kasım 2017 Salı

Pazar tezgahların kışlık ürünlerle doldu

Malatya'da kurulan halk pazarlarının gözde ürünleri bu hafta kışlık giyecekler oldu. Malatya'da yavaştan kendini hissettirmeye başlayan soğuk hava ile beraber kışın adeta koruyucu görevi üstlenen içlikler de pazarda yerini aldı.

21 Kasım 2017 Salı 12:06
Pazar tezgahların kışlık ürünlerle doldu

  Pazara akın edenler daha çok içlik pijama, yün çorap, yünlü yelekler, termal taytlara ilgi gösterdi. Satıcılar işlerin durgun olmasından yakındı. İçlik, termal taytların fiyatının 15 TL'den başladığını söyleyen pazar esnafı, alıcıların satılan ürünlerin pahalılığından yakınmasından şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

Kışlık giyecekler için pazarlıklar da yapıldı. Pazara gelenler kışın yaklaştığını, uzun süren sıcaklıkların ardından havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık giyeceklere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahKışlık ürünler

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