Pazara akın edenler daha çok içlik pijama, yün çorap, yünlü yelekler, termal taytlara ilgi gösterdi. Satıcılar işlerin durgun olmasından yakındı. İçlik, termal taytların fiyatının 15 TL'den başladığını söyleyen pazar esnafı, alıcıların satılan ürünlerin pahalılığından yakınmasından şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

Kışlık giyecekler için pazarlıklar da yapıldı. Pazara gelenler kışın yaklaştığını, uzun süren sıcaklıkların ardından havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık giyeceklere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK