Göreve yeni başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı ve yeni yönetimi çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldiğinden bu yana adından sıkça bahsettiren MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Önce Battalgazi ve Yeşilyurt teşkilatlarını hazırladıklarını ifade eden Başkan Avşar, Battalgazi’de 102 mahalle, Yeşilyurt’ta ise 82 mahalle bulunduğunu hatırlattı.

Her yere temsilcilikler atayacaklarını belirten Başkan Avşar, “Mahallelerin hepsine birer temsilci atacağız. Daha önceden vardı bunları şimdi daha sıkı tutacağız. Çünkü belirli bir müddet boşluk olmuştu. Şimdi onların çalışmalarını yaptık. Temsilcilerimizi atadık. Sokaklara kadar, caddelere kadar, her yere birer temsilci atacağız. Çok hızlı bir şekilde Pazar günü bir seçim olsa şu anda biz hazırız. Bütün teşkilatımızla hazırız. Bütün ilçelerimizde hazırız, hiçbir sıkıntı yok. Pazar günü seçim olsa biz seçimi yüzde 30, yüzde 40 oyla Allah'ın izniyle alırız” diye konuştu.

BU ÖNCEDEN DE OLMUŞTU

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hükümete verdiği destekten dolayı “Koltuk değneği” eleştirilerini değerlendiren Başkan Avşar, “Ülke 15 Temmuz’dan sonra bir bataklığa gidiyordu. Bu konuları söyleyen ülkücü değildir; MHP'li de değildir. Bunu kim söylüyorsa ülkücülükle MHP ile kesinlikle alakası yoktur olmaz da. Onlar MHP'nin bağırsaklarından çıkan, boşalan şahsiyetlerdir. MHP'yi bölmek isteyen bir grup var. Bu önceden de olmuştu. Şimdi de böyle bir şeye yeltendiler. Bu lafı bilerek yayıyorlar. 15 Temmuz’dan sonra çok büyük şeyler değişti. Bundan sonra biz sürekli Genel Başkanımızın hükümete verdiği destek, sadece terör konusu, ülkenin birliği beraberliğiyle ilgili. Devletin bekası için, milletin bölünmez bütünlüğü için verilen bir destektir. Başka hangi konuda destek vermişiz? Bu tür şeylere kesinlikle itibar etmeyeceğiz. Ülkücü tabandan böyle bir eleştiri yok, olması da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZ ŞU ANDA SAVAŞTA

Başkan Avşar, şunları kaydetti:

“MHP terörün önlenmesi konusunda nasıl destek vermesin? Ülke elden gidecek, yedi düvele karşı ülkemiz şu anda savaşta. Hiç kimse herhalde bunları görmüyor. Bir Amerika, senin müttefikin terör örgütüne 3 bin 500 TIR silah vermiş. Böyle bir şey var mı? Bu da senin sınırında. Ülke söz konusu olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bilge Lideri şunu diyor: Önce ülkem, sonra milletim, sonra partim, sonra da ben. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O olmasaydı ülke şimdi ya çok karışmıştı. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün tek teminatı Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Türkiye İslam’ın son kalesidir. MHP de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün savunucusudur. Bir tek ülkücü kalsa bile bu vatanı savunacaktır. Başka bir şey olması mümkün değildir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Onu söyleyenler CHP zihniyetidir. HDP, CHP, bir de yeni bir parti kurulmuş, onlar bir araya geliyorlar ülke kaosa gitsin ne olursa olsun umurlarında değil. Çünkü adamlarda vatan sevgisi yok. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Terör konusunda, ülkenin birliği beraberliği konusunda, her zaman da devletimizin, hükümetimizin yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz.”

BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ

Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Avşar, “Partimiz için elimizden geleni yapacağız. Ülkücülerin sorunları varsa o soruların hepsini çözmeye çalışacağız. Ülkücülerin sorunları kendi sorunudur. Ülkücü kardeşlerimizi kimse ezmeye, kırmaya çalışmasın. Bunlara müsaade etmeyeceğim. Ülkücüler sadece vatan sevdalısıdır. Vatanı için canını bir saniye düşünmeden verecek insanlardır ülkücüler. Bunun da en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. İlk başta ülkücüler sokağa inmiştir, ondan sonra gelenler gelmiştir. O yüzden biz de en güzel şekilde memleketimizde ülkücüler olarak birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Sevgide, saygıda kusur etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

BİZİ KİMSE AYIRAMAZ

Son günlerde Malatya’da yaşanan provokatif eylemlere de değinen Başkan Avşar, “Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bu tür provokatör olaylara gelmeyeceğiz. Geçen günlerde Cemal Gürsel Mahallesi'nde olduğu gibi. Oraya hemen gittim. Ülkemizin üzerinde sürekli oyunlar oynanıyor zaten. Yıllardır ne oyunlar oynandı. Oynamaya da devam edecek. Ama biz birliğimizi, beraberliğimizi daim ettikten sonra bu tür olaylar istediği kadar olsun. Bu memleket bizim memleketimiz. Malatya’da Alevi-Sünni, Türk-Kürt yok. Biz etle tırnak gibi olmuşuz. Biz birbirimizle kız almış, kız vermişiz. Bizi kimse ayıramaz. Biz de bunlara müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL