‘Paylaşan Kent’ buluşmaları başladı

Avrupa Birliği destekli ‘Gençlerin Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak’ adlı projenin ilk büyük buluşması Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gençlerin demokratik hayata katılımını ve karar alma süreçlerine etkisini artırmak amacını taşıyan proje kapsamında Bozkurt (Denizli), Hekimhan (Malatya) ve Bahadın (Yozgat) ilçelerinden gelen gençler Konak Belediyesi tarafından misafir edildi. Dört gün süren çalıştaya katılanlar bir taraftan eğitim toplantıları yaparken, bir taraftan da kadim kentin tarihi zenginliklerini keşfetme imkanı buldu.

Konak Belediyesinin ev sahipliği yaptığı çalıştayın ilk gününde kardeş belediyelerden gelen gençler için kent turu düzenlendi. Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi’nin büyük ilgi gören tarih gezilerinden birine konuk olan katılımcılar Basmane’den Agora’ya, Kadifekale’den Karataş’a kadar Konak’ın tarihi noktalarını gezme şansı buldu. Keyifli geçen gezi boyunca tüm konuklar bol bol fotoğraf çektirerek, Konak’ın zengin tarihini belgeledi. Geziye katılanlara Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi’nde görevli personel tarafından bilgilendirmeler yapıldı.



KENDİLERİNİ TANITTILAR

Çalıştayın ikinci gününde ise tüm katılımcılar düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Proje paydaşlarının kendilerini tanıtma, ardından da projelerini sunma imkanı bulduğu toplantıya Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra aynı zamanda projenin yürütücüsü de olan Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürü Ayşegül Altınbaş, projede yer alan ve güç birliği yapan proje paydaşlarından Genç İşi Kooperatif, Başka Bir Okul Mümkün Derneği ile Zumbara Topluluğundan temsilciler ve konuk belediyelerden gençler katıldı.



“KENTE DEĞER KATMAK GÖREVİMİZ”

Toplantının açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, farklı şehirlerden, farklı fikirleri paylaşmak ve dayanışma oluşturmak için projeye dahil olduklarını söyledi. Pekdaş, “Bu çalıştay ile gençler kentlere yeni bir gözle nasıl farklı bakılır, hemşehrilik ilişkilerinde yeni farkındalıklar nelerdir, neyi, hangi hizmeti, hangi paydaşlarla, nasıl çoğaltırız ve nasıl yaygınlaştırırız gibi önemli konularda çalışmalar yapacak. Kentte yaşıyoruz ve kente değer katmak bizim görevimiz. Hem kenti geliştirmek hem de hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Biz, bir kişinin düşündüğü değil, herkesin birlikte ürettiği, birlikte düşündüğü, birlikte oluşturduğu, çözümün paydaşı olduğu sistemleri öneriyoruz. Çünkü demokrasilerde yurttaşlar düşünen, kendisiyle ilgili kararları alan, sorumlulukları olan bireydir” dedi. Konuşmaların sonunda kardeş belediye temsilcileri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a çeşitli armağanlar verdi.



PAYLAŞAN KENTLER ŞENLİĞİ

Çalıştayın üçüncü günün açılışında paylaşan kent konusunda sunum yapıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ‘paylaşan kent nedir?’ sorusuna yanıt arandı. Ayrıca ‘Nasıl bir kent istiyoruz’ konulu sanat etkinliği ve kentsel mekanların kullanımı konularında toplantılar yapıldı. Çalıştayın kapanış gününde sabah ilk olarak ‘ekip çalışması nasıl olmalıdır’ konulu görüş alışverişinde bulunan katılımcılar öğleden sonra ise Zeytinlik Mahallesine giderek Tülay Aktaş Parkı içinde yer alan duvarları çocuklarla birlikte boyadı. Çalıştaya katılan tüm konuklar İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Çalıştayın ardından projenin paylaşan kent oluşturulması adına bir rehber hazırlanacak. Gençler birbirlerinden aldıkları güçle ilkbaharda bir ‘Paylaşan Kent Şenliği’ düzenleyecek. Ayrıca karar vericilere etki edebilmek için gençler, tüm ihtiyaçlarını çözümleriyle birlikte Eylül ayında belirlenecek bir günde Paylaşan Kent Zirvesi’nde belediye başkanları ve meclis üyeleriyle doğrudan fikirler paylaşılacak.