İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşide Bahadır Yenişehirlioğlu öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı. Söyleşiden önce bir konuşma yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, bilginin ve okumanın önemine değinerek, bilgiye ulaşmanın en önemli yolunun kitaplar ve kütüphaneler olduğunu söyledi. Daha sonra söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise Malatya’da kütüphane sayısının son dönemlerde ciddi oranda arttığını kaydederek, medeniyetin kodlarını gelecek nesillere aktarmanın en önemli yolunun kitaplardan ve kütüphanelerden geçtiğini vurguladı.

Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan da, insanların eskiye göre artık çok kolay bilgi edinebildiğini dile getirerek, kitapların, insanların en yakın dostu olduğunu aktardı. Konuşmaların ardından Malatya’da kitap okumada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

İLK EMİR, “OKU!”

Daha sonra oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği söyleşide öğrencilere okumanın faydalarını anlatan Bahadır Yenişehirlioğlu, “ Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 10 yılda 1 adet kitap okuyor olarak görünüyor. Japonya’da yaşayan bir Japon vatandaşı ayda 10 kitap okuyor görünüyor. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Peygamberimiz; içerisinde bulunduğu toplumda, öyle bunalmış, öyle sıkılmış ki, zaman zaman dağlara çıkmış, Mekke’nin köhne ışıklarını seyretmiş. ‘Yepyeni bir şey var ve gelecek ama ne?’ sorusunu sormuş kendine. Öyle gecelerden bir gece milyonlarca yıldız var gökyüzünde ve o esnada semada orijinal hüviyetiyle bir canlı belirir. Cebrail Aleyhisselam… Bir an için empati yapıp düşünün, gökyüzünde bir melek, kanadının bir ucu ufkun bir ucunda, diğer ucu ufkun diğer ucunda. Peygamber Efendimiz (sav) onu gördüğünde birden irkiliyor. Cebrail Aleyhisselamın ilk emri, ‘Oku, seni yaratan Allah’ın adıyla oku.’ Peygamber Efendimiz tabi bu duruma çok şaşırıyor. Ama beklediği müjde geliyor. O oku emri aslında bize gelen bir emir. Hepimize gelen bir emir. Eğer biz Müslüman kimliği taşıyorsak, herkesten çok okuyan durumunda olmalıyız. Bütün kitaplar tek bir kitabı anlatmak için yazılır. Yeryüzündeki bütün kitaplar O’nu işaret etmek için yazılır. O da bütün kainatın prospektüsü manasında olan inandığımız Kuran’dır. Kuran-ı Kerim’den başlayarak, O’nun Peygamberi, Allah’ın bize gönderdiği Peygamber Efendimizin nebevi sünnetini okumakla başlayarak bir okuma faaliyeti içerisinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

OKUMAK, KAİNATI KEŞİF ETME SERÜVENİDİR…

Yenişehirlioğlu, “Okumak, kendinizi bulmaktır. Okumak arz üzerindeki duruşunuzu belirlemektir. Okumak, hayatı, kainatı ve onun sahibini keşif etme serüvenidir. Pergelin bir ucunu bir merkeze batırıp, bütün kainatı okuma faaliyetidir. Bu o kumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Düşünsenize, bütün kainatın sahibinin bizi muhatap alıp ilk olarak emir ettiği şey ‘Oku’. İşte o okuma faaliyeti bizi bu günlere kadar getiriyor. Toplum içerisine çıksak sorsak insanlara, ‘en son ne zaman kütüphaneye gittin?’, ‘En son okuduğun kitabın adı neydi?’ diye sorsak, o zaman gerçek karşımıza çıkacaktır” diyerek şunları kaydetti:

ALLAH ÖYLE BİR ACIYI YAŞATMASIN

“Neden çok okumalıyız biliyor musunuz? Şu an ülkemizde huzurlu ve sessiz bir birliktelik kurduğumuz anda ‘Bomm!’ diye bir ses duysanız… Evet, korktunuz ama bu gülünecek bir şey değil. Suriye’de yaşayan bir çocuğun annesi bir tas çorba pişirmiş ve getirip sofraya koymuş. Oradan babası, kız ve erkek kardeşi gelmiş oturmuş sofraya. Sıcak bir çorba içmekten başka bir şey yapmayacaklar. Yangın Yeri Olan Suriye’de az önce ki ‘Bomm’ sesi gibi bir sesle varil bombası düşüyor evlerinin üzerine. Allah hiçbir insana göstermesin böyle bir acıyı. İnsan olmamızın en büyük özelliği, ilerde başarılı olmanızın ve akranlarınızdan bir adım önde olabilmenizin ana göstergesi empati yapabilmenizdir. Başkalarının yerine kendinizi koyup düşünebilme yetisini elde etmektir. Bu bombalı saldırıdan kurtulan çocuğa bir Fransız gazeteci şu soruyu soruyor; ‘Annen, baban, abin ve ablan nerede?’, kız; ‘cennette’ diyor. Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde başımızdaki büyükler sayesinde huzurluyuz ama yakın coğrafyamız yangın yeri. Çok büyük acılar, eziyetler var düny da. Çok çocuk var yaralı ve örselenmiş. O yüzden şairin dediği gibi ‘Kutsal inadı olanlar gerekli’, bir kalbi daha olanlar gerekli. Eğer biz Müslüman ve merhamet kaynağıysak, eğer biz şefkati ve merhameti, dostluğu geliştirecek ve büyütecek olanlarsak, kutsal bir inadımızın olması lazım. Bir kalbimizin daha olması lazım, başkaları için, mazlumlar için, zavallılar için, örselenmişler, sömürülmüş evlatlar, insanlar toplumlar için bir kalbimizin daha olması lazım.”









TAHİR ÖZÇELİK