PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 2 ASKER ŞEHİT

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır, 3’ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanmıştır” denildi.