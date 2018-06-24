Patates ve soğandaki olumsuzluk geçici

Malatya Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Dernek Başkanı Celal Akbay, BUSABAH gazetesine konuşarak patates ve soğan fiyatlarındaki artışın sebebini anlattı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Akbay, son haftalarda patates ve soğan fiyatlarındaki keskin yükselişle alakalı bazı yayın organlarının saptırdığını ileri sürdü.

İklimsel nedenlerden dolayı bazı hastalıklardan kaynaklı verim düşüklüğü olduğunu da dile getiren Başkan Akbay, “Bazı basın organlarınca saptırılmaya devam ettirilmektedir. Son üç senedir maliyet fiyatları altında market raflarında ve pazar tezgahlarında 3-5 kilosu nerdeyse bedavaya satılan kimi zaman hayvan yemi olmaya konu olan patates erkenci bölgelerde üretimin daralması yanında iklimsel nedenlerle tarlayı saran mildiyö hastalığının yol açtığı verim düşüklüğü nedeni ile ülke ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelmiştir. Benzeri durum soğanda da mevcuttur” şeklinde konuştu.

AHKÂM KESİP DURUYORLAR

Bununla ilgili yazı yazanlara sitem eden Başkan Akbay, “Araştırmadan stokçulukla sektörü karalayanlar, yazı yazanlar zahmet edip Nevşehir, Niğde depolarına giderlerse depoların boş olduğunu görebilirler. Turfanda patates kısa gün patatesi olduğundan zaten depolanmaz akar gider. Tarladan direkt satışa, hallere arz olur. 3 yıldır maliyetin altında zarar eden canı burnuna gelmiş üretici fiyat 2-2,5 TL olmuş neden beklesin satar, borcunu, harcını öder. Şu an pazar ve marketlerde kilosu 5 TL olan patatesten üretici cebine giren para 2,4-2,5 TL arasındadır. Daha dün 2 ay önce Ülkenin kışlık patatesini depolayan Nevşehir, Niğde’de 350-400 bin ton patates 20-30 kuruştan zararına satılırken ağzını açmayanlar, ihracata yeterli desteği vermeyenler bugünlerde ahkâm kesip duruyorlar” diye konuştu.

DENGEYİ SAĞLAR

Kısa zamanda üreticinin bitme noktasına geldiğini ifade eden Başkan Akbay, “Aşırı yağışlar dolu sel zararları yaşanmış üretici mildiyö hastalığı ile mücadele içerisindedir. Bu bölge umarım bozulan dengeyi sağlar. Ancak en acı gerçek üretim maliyetlerinin üretici omuzlarının artık kaldıramayacağı bir yük altına bırakılmış olmasıdır. Tohum ithale dayalı 3’üncüsü olmuş 2 TL, mazot 6 TL’ye yaklaşmış, gübrenin çuvalı 150 TL, ilaçlar dolara endeksli, elektrik faturaları kredi alınarak ödenmekte işçilik olmuş 65-70 TL. Kısacası üretici bitme noktasında ve üretecek gücü yok artık” söylemlerini kullandı.

ÜRETİCİ BİTERSE NE OLUR?

“Peki, üretemezsek ne olur, üretici biterse ne olur?” sorusuna da cevap veren Başkan Akbay, “Patates 5 TL, soğan 6 TL olur. 7’de olur’8 de olur. Karpuz dilimle, limon adet ile satılmaya başlanır. Kiraz hasadı başladı bahçelerden 2 TL’ye alınan kiraz 30 dakika ileride pazarda 10 TL. Yaz mevsimine girdik mahsul çeşitleri ve meyve bol tarlada para etmiyor ama pazarda markette her şey pahalı. Patates cephesinde durum geçici bunu hepimiz biliyoruz. Yarın çok değil eylül, ekimde mahsul bollanınca bu fiyatlar yine düşecek yine üretici kaderi ile baş başa kalacaktır” şeklinde konuştu.

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