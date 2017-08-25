Parlakyıldız, “2015 genel seçimlerinden önce Malatya milletvekili Öznur Çalık’ın da içerisinde bulunduğu heyet 15 lira kayısı taban fiyatı için çalışma yapacaklarını konusunda vaatte bulunmuşlar idi. Bugün hala kayısı konusunda ciddi bir adım atmış değiller. Bütün bunların üzerine yakın zamanda kayısınızı güvenli depolarda saklama önerisinde bulunuldu lakin Malatyalı milletvekiller bilmiyorlar mı köylünün işçi parası, ilaç parası, mazot parası ödeme noktasında, kayısısını depoda bekletemez?” diye konuştu.

Bir örnekle açıklama yapan Parlakyıldız, “40 gün kayısı bahçesinde çalışan üreticilerden biri olarak 5 TL’ye giden kayısı ile vaat edilen 15 TL arasındaki fark aslında her şeyin gerçekte çok farklı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

HABER MERKEZİ