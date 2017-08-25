25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Parlakyıldız eleştiride bulundu

Saadet Partisi Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Parlakyıldız, Malatyalının büyük derdi kayısı için açıklama yaptı.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:13
Parlakyıldız eleştiride bulundu

  Parlakyıldız, “2015 genel seçimlerinden önce Malatya milletvekili Öznur Çalık’ın da içerisinde bulunduğu heyet 15 lira kayısı taban fiyatı için çalışma yapacaklarını konusunda vaatte bulunmuşlar idi. Bugün hala kayısı konusunda ciddi bir adım atmış değiller. Bütün bunların üzerine yakın zamanda kayısınızı güvenli depolarda saklama önerisinde bulunuldu lakin Malatyalı milletvekiller bilmiyorlar mı köylünün işçi parası, ilaç parası, mazot parası ödeme noktasında, kayısısını depoda bekletemez?” diye konuştu.

Bir örnekle açıklama yapan Parlakyıldız, “40 gün kayısı bahçesinde çalışan üreticilerden biri olarak 5 TL’ye giden kayısı ile vaat edilen 15 TL arasındaki fark aslında her şeyin gerçekte çok farklı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya