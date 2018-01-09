Malatya’da faaliyet gösteren parkmetre şirketinin avukatı Umut Yalçın, kasım ayında parkmetre şirketinin alacaklarının fazlalaşması nedeniyle icra takipleri yaparak bu alacakların tahsilinin yapılacağını söyledi. Yalçın, “Son dönemlerde şirketin alacaklarının fazlalaşması ve sosyal medyadan dolaşan bazı haberler nedeni ile insanların ödemede imtina etmesi sebebi ile bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere ihtarlara ve icra takiplerine başlamış durumdayız. Bu aşamadan sonra icra takipleri yaparak bu alacakların tahsili anlamında çalışılacak. Dediğimiz gibi şirket avukatları tarafından hali hazırda işlemler başlatıldı. Ödemeyenler hakkında da icra takip işlemleri başlatıldı. Bu yüzden kimsenin mağdur olmaması için herkesin üzerine düşmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer vermişti.

Bu anlamda, kendisine icra geldiğini söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Toplamda bir yıl içerisinde mahkemeye verilen, icra edilen rakam 2 bin küsur. 2 bin 200 lira civarında” dedi.

7 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ ETTİM

Parkmetre şirketinin kendisine icra gönderdiğini yineleyen vatandaş, icra kağıdının gelmesinden sonra harekete geçtiğini ifade etti. Vatandaş, “Kağıt geldikten sonra 7 gün içerisinde icra dairesine gittim ve itirazda bulundum. İtiraz sonucunu beklememi söylediler. 2 hafta sonra gittim, kararı aldım. Kararda işlemin durdurulması yazıyordu. İşlem durdu. Böyle bir hak talep etmeleri yanlış. İkincisi zaten caddelerde yazıyor. 68. madde gereği bu ücreti almak zorundayız. 68. maddeyi incelediğimiz zaman maddede yazılan şu: ‘Karayollarına bağlı yollar, içerisindeki bütün ana yollar, bağlantı yolları kara yollarına aittir. Yollarda park etmiş araca ya ceza kesilir ya çekilir ya da park etmek yasaktır yani hiç kimse park etmez. Ya da müsaade edilir.’ Burada bize müsaade edilmiş yani” ifadelerinde bulundu.

Verilen karar hakkında bilgi veren vatandaş, “İş bu takibin durdurulmasına, bu hususta karar yazılmasına gerek olmadığına karar verildi” dedi.

TÜRKAN YILDIZ