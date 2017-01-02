Malatya Büyükşehir Belediyesi, Halep Caddesi, Kavaklıbağ Mahallesi’nde bulunan sokaklarda parkmetre uygulaması başlattı, esnaf ayağa kalktı. Parkmetre uygulamasına karşı çıkan esnaflar imza topladılar. Esnaflar BUSABAH’a da konuşarak parkmetre uygulamasının sokaklarından kaldırılmasını istediler.

Kavaklıbağ Mahallesi Göktuğ Sokak’ta esnaflık yapan Celal Yerli isimli vatandaş, tepkilerinde bir art niyet olmadığının altını çizerek parkmetre uygulamasını istemediklerini söyledi.

MÜŞTERİLERİMİZ GELMİYOR

Parkmetre uygulaması için Belediye ile görüşmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını ileri süren Yerli, şunları kaydetti:

“Zaten burası ara bir sokak. Biz bu konuyla ilgili Belediyeyi defalarca araradık ve herhangi bir muhatap bulamadık. Biz Belediyeden bir tane muhatap bulmak istiyoruz. 3-4 yeri arayıp da insan bir muhatap bulamaz mı? Bize ‘2 gün sonra size döneceğiz’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Parkmetre uygulaması bugün(dün) sabah başladı. Bizim müşterilerimiz gelmiyor. Bizim otoparkımız var zaten. Müşteri buraya 5 dakikalığına gelecek ve parkmetre uygulaması yüzünden gelemiyor. Burada bulunan bütün araçlar esnaflarımıza ait. Ana caddelere bu uygulamayı yapın. Burası inşaat sektörünün bulunduğu bir sokak ve Malatya’nın lokomotifi olan yerlerden biri. Buraya araç gelecek ve 2 dakikalığına bir malzeme yükleyecek. Bu uygulama da sıkıntıya neden olacak. Burası parkmetre olduğu zaman hiçbir esnaf iş yapamayacak.”

OTOPARK TIKA BASA DOLU

Araçlarını nereye park edeceklerini soran ve kendilerine bir otopark gösterilmesini isteyen Gazi Şeker isimli esnaf ise, “Buraya herhangi bir vatandaş aracını park ettiği zaman biz araçlarımızı nereye park edeceğiz? Öbür sokakta bulunan bir vatandaş aracını buraya bıraktığı zaman biz araçlarımızı park edemeyiz. Onun için büyük bir sıkıntı var. Bu uygulama 100 metre olan içerideki sokakta yok. Neden yok? 100 metre içerideki sokakta bu uygulama yok da, burada mı olsun? O zaman bize otopark göstersinler. Burada bir tane otopark var ve otopark tıka basa dolu. Malatya Büyükşehir Belediyesi bu sokak için bu ihaleyi verdiyse buna bir çözüm bulsun ve bize otopark yeri göstersin. Belediye Başkanı bize 15 Temmuz’da ‘hadi sokağa!’ dediğinde hepimiz gece-gündüz sokaktaydık. Biz ise şimdi Belediyede bir muhatap bulamıyoruz. Dilekçe verdik; bize ‘3 gün sonra size döneriz’ diyorlar. Yok mu bizim bir muhatabımız? Biz parkmetre uygulamasını istemiyoruz ya da park yeri göstersinler” diye konuştu.

PARKMETRENİN BİZE ZARARI VAR

Kavaklıbağ Mahallesi Halep Caddesi esnaflarından Bünyamin Sarıçiçek isimli esnaf ise, “Parkmetre uygulamasının bize bir faydası yok. Aksine zararı var. Bizim yükümüz oluyor indiriyoruz, müşterimiz oluyor cevap veremiyoruz. Bu sokak tamamen araç giriş-çıkışına kapatılsın” dedi.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ

Belediyenin bir an önce bir otopark yapmasını isteyen Kavaklıbağ Mahalle Muhtarı Ekrem Tur da, “Parkmetreden esnaflar da şikâyetçi, sokaklarda yaşayan vatandaşlar da şikâyetçi. Bu konuyla ilgili Belediye de yetkililerle görüşeceğiz. Vatandaşlar şimdi imza topluyorlar. Burada akşam 17.00’ye kadar parkmetre uygulaması yapılacak. Asıl problem esnaf ve mahalle sakinlerinin araçlarının park meselesi. Esnaf ve mahalle sakinleri bu uygulama nedeniyle araçlarını park edemiyorlar. Bu sokakla, mahalleyle ilgisi olmayanlar araçlarını getirip buraya park ediyor. Bu yüzden bir an önce bir yer bulunup buraya bir otopark yapılması gerekiyor. Ben muhtar olarak kimsenin mağdur olmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL