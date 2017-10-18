Dilek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Şubat ile Haziran ayları arasında Dilek Orman Fidanlığı’nda geçici olarak çalıştıklarını ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını ileri sürerek eylem yaptı.

Müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen işçiler, mağdur edildiklerini savunarak haklarını istediler.

DOLANDIRILDIK!

İşçiler adına açıklama yapan Döndü Pektaş, “Dilek Orman Fidanlığı’nda 30 kişi Şubat’ın 19’undan Haziran’a kadar çalıştık. Adıyamanlı 3 müteahhit tarafından dolandırıldık. Bizleri dolandıran müteahhitler aynı kurumda yine çalışıyor. Orman Müdürlüğü şefini de aradık. Bize dedi ki, ‘Savcılığa suç duyurusunda bunun’. Cumhuriyet Savcılığına gittik Savcımız da delil yetersizliğinden takipsizlik kararı çıkarmış. Paraya ihtiyacımızın olduğunu bildikleri için sigortasız çalıştırdılar, sesimizi çıkaramadık. Cumhurbaşkanımızın rica ediyoruz. Biz köylüyüz ve hakkımızı istiyoruz. Benim 7 bin TL alacağım var. Diğer arkadaşlarımızın da alacakları var. Paramız olmadığı, ihtiyacımız olduğu için çalışmak zorunda kaldık. Hepimizin 4-5 tane çocuğu var. Servisi ve okul masrafı var. Bunları nasıl karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

BİZE SAHİP ÇIKIN!

Pektaş, adalet istediklerini aktararak, “Bize sahip çıksınlar, yardım etsinler. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Nereden sordular? Bize sordular mı, Bizi müteahhitler ile yüzleştirdiler mi? Hiç bir araştırma yapmadılar. Biz müteahhitleri aradık, Müteahhit bizlere: ‘Nereyi ararsanız arayın, ne hak iddia ederseniz edin. Biz çavuşunuza gerekli şeyi sunduk. Gelip bizimle fidanlıkta uzlaşabilirdi’ dedi. Şuan orada Suriyeli çalıştırıyorlar. Düşük fiyata çalıştıkları için işe alıyorlar. Kim bu ağır işlerde ucuza çalışırsa onları alıyorlar” iddialarını öne sürdü.

Haklarını aradıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını anlatan Makbule Bitmez ise, “Ben hasta kocamın üstüne kapıyı kapatarak her gün işe gidiyordum. Zor şartlarda çalışmak zorunda kalıyorduk. Sigorta istediğimizde çıkartmak ile tehdit ediyorlardı. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz” diye konuştu.

İHA