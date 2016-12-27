Parlaklığına aldanıp aldığımız meyve ve sebzeler büyük tehlike saçıyor. Parlaklığı arttırmak için bir kimyasal madde olan parafin, yani mumlama yapılan meyveler ve sebzeler görüntüsüyle tüketicileri aldatsa da oldukça büyük zararı olduğu biliniyor. Özellikle elmada bulunduğunu söylenen parafinin tüketicilerin sağlığına ne kadar olumsuz etki edeceği merak konusu olurken BUSABAH’a konuşan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, tüketicileri uyardı. Düzova, elmanın daha parlak, daha canlı görünmesi için elmaya parafin denilen bir madde sürüldüğünü basın yoluyla öğrendiğini söyledi.

AYNI SIKINTILAR VAR

Düzova, “Parafin bir bıçak yardımıyla kazındığında ortaya çıkıyormuş. Mandalinaya da mesela kükürt atıyorlar. Bütün gıdalarımızda aynı sıkıntılar var. Gıda maddelerinde katkı maddesi çok kullanılıyor. Artık hangi ürünü tüketeceğimizi şaşırdık. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Kimlere güveneceğimizi bilemiyoruz. Elma üzerindeki o parlaklık, canlılık sahte. Bu konuda tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ELMALAR TARLADA KALDI

Parafin maddesine karşı tüketicileri uyaran Düzova, “Ben bunu defalarca söyledim. İlimizde henüz bir gıda laboratuarı yok. Adıyaman, Maraş, Mersin, Elazığ, Sivas gibi illerde İl Gıda Kontrol Laboratuarı var ve hala bizim ilimizde bu laboratuar yok. İlimizde bu laboratuarın olması gerekiyor ki, şüphelendiğimiz ürünleri tahlil ettirebilelim. Tüketicilerimiz mümkün olduğu kadar bildikleri yerlerden ürün alsınlar. Mesela bizim Malatya’nın elmasını bu yıl kimse almadı. Elmalar tarlada kaldı. Hayvanlara verdiler. Halbuki elmaların çoğu organik. O bile satılmadı. İthal olanlara, canlı görünenlere aldanmasınlar” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL