ABD ile Türkiye arasında uzun zamandan beri 'papaz' gerilimi yaşanıyordu. ABD Başkanı Trump, FETÖ üyeliğinden tutuklu Pastör Andrew Brunson'ı istemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var verin yargılayalım diyorum" diyerek Fetullah Gülen'in iadesini istemişti. İzmir’de ev hapsinde olan ve 4. kez hakim karşına çıkan ABD uyruklu Brunson geçtiğimiz günlerde mahkeme heyetinin açıkladığı kararla yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararları kaldırılarak serbest bırakılmıştı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'un tahliye edilmesine vatandaşlardan destek veren de oldu eleştiren de.

BUSABAH gazetesine konuşan vatandaşlardan kimisi Hükûmete destek verirken, kimisi de papazın bırakılmaması gerektiğini belirtti. İşte vatandaşın 'papaz yorumu'...

“HÜKÛMET DAHA İYİ BİLİR”

Oğuz Akkoyun, "Ben bir vatandaş olarak, papazın bırakılmasına karşıyım ama Hükûmet yetkilileri bunu daha iyi bilir. ‘Bırakmayacağız’ dediler, bıraktılar böyle söyledikleri için papazı bırakmalarının anlamı yoktu" dedi.

Mehmet Keskin ise, “Brunson'ı bu kadar büyütmenin gereği yoktu. Yargı kararını vermiş, bu konu yargının işi, yargı öyle karar vermiştir, o zaman doğrudur” şeklinde konuştu.

“BİR BİLDİKLERİ VARDIR”

Vatandaşlardan Abdullah Kılıç da, "Devletin bileceği iş bence bırakılmaması daha iyiydi. Bırakıldı ki orda ki bizim papazı buraya verselerdi, bunu alsalardı daha iyi olurdu. Yine de devlet büyüklerimizin bir bildiği, bu işin bir püf noktası vardır. Şimdi biz üç başa nüfuslu ailemizi geçindirmekte zorlanıyoruz, yönlendirmekte aciz kalıyoruz. Devlet büyüklerimiz de sıradan kişiler değiller, 85 milyonu yönetiyorlar, mutlaka bir bildikleri vardır" ifadelerini kullandı.

“YARGILANACAKTI”

Erhan Sarıtop ise, "Papaz suçluysa, mutlaka cezasını çekmeliydi. Terörle yargılanıyorsa herkes gibi o da yargılanacaktı. Ben bırakılmasını olumsuz buluyorum" dedi.

Ali Doğan da, "Bu olacak bir iş, olmazsa olmazdı. Türkiye'nin menfaati için demek ki bu uygunmuş öyle yaptılar bunu karıştırmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.