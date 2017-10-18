Pancar rekoltesinde bu yıl 60 ton civarında düşüş bekleniyor
Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikasının 240 bin ton pancar işlediğini belirterek, 200 bin ton pancar alımının daha gerçekleştirileceğini Murat, "Bu yıl Kangal bölgesinde yağışın az olması ve suyun kıtlığında dolayı yaklaşık 60 bin ton pancar rekoltenin düşecek “ dedi.
16 Ekim 2017 Pazartesi 13:32
Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyasıyla bilgili verdi. Murat, 2017- 2018 pancar alım kampanyasının 25 Ağustosta başladığını kaydetti. 27 Ağustos itibariyle pancarın işlenmeye başladığını anlatan Murat, şuana kadar 240 bin ton pancar işlendiği kaydetti. Yaklaşık 200 bin ton pancar alımının daha yapılacağını vurgulayan Murat, "Bu sene özelikle Kangal bölgesinde yağışın az olması ve suyun kıtlığında dolayı yaklaşık 60 bin ton pancar rekoltenin düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu da bizim için iyi değil. Genel anlamda fabrikamız şu an çok iyi bu güne 240 bin ton şeker aldık bunun 200 bin tonunu işledik karşılığında 21 bin ton şeker,60 bin ton yaş küspe ve yaklaşık 6 bin ton melas elde ettik. Türkiye şeker fabrikaları içerisinde ilk pancarı alan ilk şekeri piyasaya süren Malatya şeker fabrikası oldu. Şu ana kadar fabrikamız bir arza vermeden çalışmaya devam ediyor. Bu da çalışanları büyük bir özveri çalışmasında kaynaklanıyor" dedi.
Murat, pancar alım kampanyasının 15 Aralık'ta tamamlanacağını söyleyerek, fabrikada en büyük sorunun ise eleman yetersizliği olduğuna dikkat çekti.
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