Malatya Şeker Fabrikası 2017-2018 yılı Pancar İşleme ve Şeker Üretim Kampanyasının açılış töreni dün gerçekleştirildi. Malatya Şeker Fabrikası’nda düzenlenen açılış törenine Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bazı dernek başkanları ile Malatya Şeker Fabrikası’nın personelleri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını ilk olarak Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun yaptı.

Malatya Şeker Fabrikası’nın 1956 yılından beri toplam 61 yıldır Malatya ve ülke ekonomisine hizmet verdiğini hatırlatan Altun, fabrikanın günlük 3 bin 800 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, 2017 yılında 470 bin ton pancar çiftçiden tesellüm edildiğini ve 430 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 58 bin ton şeker üretmenin hedeflendiğini söyledi.

EN İYİ DEĞERLERİ YAKALADI

“Fabrikamız pancar üretimini Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas, K.Maraş, Şanlı Urfa, Gaziantep illerinde pancar üretimi yapmaktadır” diyen Altun, sözlerine şöyle devam etti:

“Fabrikamız TS 22000 standartlarına göre üretim yapmakta olup, üretilen şeker kampanya dönemi içerisinde satışa sunulmaktadır. Malatya ekonomisine yüksek katma değer sağlayan fabrikamız, gerek pancar ekimi gerekse şeker üretimi bakımından son yılların rekor diye tabir edeceğimiz en iyi değerlerini yakalamıştır. Fabrikamızın Doğalgaz Enerjisi ile çalışması, Mikrobiyoloji Arıtım Tesisi ile çevreye hiçbir olumsuz katkısı olmamaktadır ve çevre dostu ile üretim yapılmaktadır. Malatya Şeker Fabrikasını Malatya’nın ortak değeri olarak, görerek tüm destek katkılarını bizlerden esirgemeyen, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyor, desteklerinden dolayı şahsınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Fabrikamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlerden ahir ete intikal edenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sağlık ve muhabbet dolu bir hayat temenni ederim. Hedefimiz, karlılık ve verimlilik esasına göre üretimdir. 2016 yılında uzun bir aradan sonra Fabrikamız kâra ulaşmıştır ve inşallah bu yıl da düşük maliyet ile kârlılık hedefine ulaşacaktır.”

KAR EDEN BİR FABRİKA DURUMUNA GELDİK

Daha sonra sözü Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, aldı. Başkan Murat, “Malatya Şeker Fabrikası 1956 yılında kurulmuş ve o günden bu yana bütün alanlarda Malatya'da lokomotif olan önemli bir kurum ancak başlayan özelleştirme furyası ile birlikte Tekel ve şeker ve Sümerbank bir şekilde heba oldu gitti. Biz de buranın bir şekilde heba olmaması için yıllardır bir mücadele veriyoruz. Malatya Şeker Fabrikası bölgenin en büyük kamu iktisadi kurumu. Oluşturduğu istihdam ve katma değer gerçekten küçümsenmeyecek derecede. Hatta Malatya'da şöyle bir tabir var. Kayısıdan sonra en büyük girdi Malatya Şeker Fabrikası ve pancardır. Bundan önceki nokta gerçekten çok acıydı. Fabrika zarar ediyordu. Ha kapatıldı ha kapatılacak deniyordu. Ama biz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda 520 bin ton pancar ektik, tahminen 450 bin ton pancar işlenecek; 60 bin ton da şeker üretilecek. Zarar eden bir fabrikadan kar eden bir fabrika durumuna geldik. 25 şeker fabrikası içerisinde ilk kampanya yapan, şekeri piyasaya ilk süren fabrika olduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek, Pancar İşleme ve Şeker Üretim kampanyasının açılışında kurdele kesimi gerçekleşti. Kurban kesimiyle birlikte açılış töreni pancarların yıkanması işlemiyle sona erdi.







MUTLU SARIGÜL