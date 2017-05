Bu yıl Malatya pancar üretiminde rekor bekliyor. Pancar, bakımının yapıldığı şu günlerde pancarla ilgili BUSABAH’a konuşan Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 520 bin ton pancar kotasının olduğunu belirten Başkan Murat, pancar kotasının tamamını ektiklerini söyledi.

ŞİMDİLİK HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK GİDİYOR

Yağışların bol geçmesinden dolayı pancar durumunun çok iyi olduğunu dile getiren Başkan Murat, “Yaklaşık 450 bin ton pancar bekliyoruz. Bu da bir önceki yıla göre yaklaşık 60 bin ton fark etmesi demek. Bu yıl her şey dört dörtlük gitti. Yağışlar ve mevsim itibariyle bu yıl pancar yılı oldu. Son aldığımız yağışlarla pancarların tamamı çok güzel. Şu anda hemen hemen birçok ilde pancar çapası yapılıyor. Özellikle Maraş, Gölbaşı, Urfa bölgelerinde çaplar yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu yüzden bu yıl Malatya Şeker Fabrikası için gerçekten çok güzel bir üretim yılı olacak diye düşünüyoruz. Tahminen bir önceki yıla göre 10 bin ton daha fazla şeker üreteceğiz ve 60 bin ton fazladan pancar işleyeceğiz. 8’inci ayın 25 gibi kampanyamız başlayacak. Ve bu ayda pancar almayı hedefliyoruz. Bir gün sonra da işlemeye başlayacağız. Şimdilik her şey dört dörtlük gidiyor” diye konuştu.

PANCAR ALIM FİYATI HÜKÜMETİ İLGİLENDİRİYOR

Pancarın alım fiyatının 210 TL olduğunu ifade eden Başkan Murat, şunları kaydetti:

“Pancar ekiminde Malatya’da son 15 yılın rekorunu kırıyoruz. Merkezde 3 bin ton iken, 40 bin ton oldu. Akçadağ’da 30 bin ton oldu. Doğanşehir’de biraz sıkıntılıyız. Doğanşehir’de de tütün ekiminden dolayı pancar ekimi biraz daha az. Malatya merkez ve Akçadağ’da pancar ekiminde çok büyük bir artış oldu. Pancar alım fiyatı şu anda 210 TL. Ama hükümet pancar alım fiyatına bir zam verir mi vermez mi bu bilemiyoruz. Çünkü bu konu hükümeti ilgilendiriyor. Ve Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak bir kararla pancar alım fiyatları artıyor.”

3-4 YILDIR ŞEKERE ZAM GELMEDİ

Pancar alım fiyatlarının artması taraftarı olduklarını belirten Başkan Murat, “Biz pancar alım fiyatlarının artmasını istiyoruz. Ama şu bir gerçek son 3-4 yıldır şeker fiyatlarına zam gelmedi. Tam tersi pazartesi itibariyle şeker fiyatlarında yüzde 6 oranında bir indirim yapıldı. Şu anki şeker oranı yüzde 16 olan pancarın fiyatı 210 TL, bu da iyi bir fiyat. Özellikle Malatya çiftçisine kotalarına, pancarlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Bu yıl kotanın neredeyse kara borsaya düşer gibi bir durumu oldu. Özellikle Maraş, Urfa’da kotaya büyük talepler oldu. Ama ben isterim ki, Malatya çiftçisi kotasına, pancarına sahip çıksın” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL