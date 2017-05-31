31 Mayıs 2017 Çarşamba

ÖZNUR ÇALIK YENİDEN A TAKIMINDA

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan’ın A takımında bulunacak isimlerin toplantı sonrasında açıklandı. Yeni Parti Sözcülüğü görevine getirilen Mahir Ünal yeni MYK'yı şöyle açıkladı:

29 Mayıs 2017 Pazartesi 18:11
ÖZNUR ÇALIK YENİDEN A TAKIMINDA

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçıkan
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz... 

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