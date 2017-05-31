Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçıkan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz...

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