Öznur Çalık'tan açıklama...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Seçim kararının alınmasından hemen sonra öncelikle milletvekili aday adaylarımızı belirledik sonra da çalışmalara başladık. Biz AK Parti olarak her seçimin ardından hemen muhasebemizi yaparak bir diğer seçimin hazırlıklarına başlıyoruz. Mesela Malatya’da yüzde 70 oy alıyoruz yüz de 100’ü niye alamadık sorgusuna başlıyoruz. Seçim biter bitmez ertesi gün AK Parti'nin en ücra kılcal damarlarına kadar, sandık başkanlarına, genel başkanına kadar bir sonraki seçim için start verilmiş gibi olur. Bunun da en önemli sebebi milletimizin bize emanet ettiği vekaleti layıkıyla yerine taşımak ve sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Seçim bitti, biz milletten oyumuzu aldık artık işimiz bitti diye düşünmememiz gerekir. Sorumluluğumuz esas seçimden sonra başlıyor. Omuzlarımızdaki ağırlığın farkındayız. 12 seçimi Malatya ve Türkiye'de AK Parti birinci parti olarak tamamladı ve 16 yıldır kesintisiz iktidar partisi olduk. Milletin vermiş olduğu destek için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum ve 12 seçimde tam destek veren Malatya'mıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına başladıkları andan itibaren Malatya’daki vatandaşların teveccühünü gördüklerini söyleyen Çalık, “Mutlaka aksayan taraflarımız vardı, onların telafi edilmesi için milletimizin sesine kulak verdik. İnşallah mahallelerimiz, köylerimiz, ilçelerimiz ve Malatya merkezimiz dahil olmak üzere seçim çalışmalarını sivil toplum örgütleriyle kurum ve kuruluşlarla her tarafı ayrı ayrı girmediğimiz, çıkmadığımız yer kalmasın düşüncesiyle devam ettik ve seçime bir gün var inşallah Allah nasip ederse Malatya'nın fotoğrafı Türkiye'nin fotoğrafı olur. Her zaman biz Malatya’da Cumhurbaşkanımıza desteğin yüzde 75’lere varacağını tahmin ediyoruz ve inşallah Malatya’dan yüzde 75 civarında AK Parti'ye destek olacağının kanaatindeyiz. İnşallah hedefimiz Malatya’da 6-0. AK Partili milletvekillerini alıp meclise taşımak” ifadelerini kullandı.

Çalık: "Millet sandıkta en iyi cevabı verecek"

Muhalefetin hiçbir şeyi beğenmediğini söyleyen Çalık, milletin sandıkta en iyi cevabı vereceğini söyleyerek, “Muhalefet partileri ‘yerli üretim yapmayın’ diyorlar. ‘Hepsini dışarıdan alın bir kurşun kalem bile üretmeyin, askerin tüfeğini üretmeyin, uçağını üretmeyin, yerli tank üretmeyin, yerli otomobil yapmayın, havaalanı, köprü hiçbir şey yapmayın’ diyorlar. 24 Haziran’da tüm Türkiye'de siyasi istikrarı ve ekonomik istikrarı devam ettireceğiz. Biz Türkiye’de adaleti sağlamak, hak ve özgürlükleri sağlamak ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacındayız. Her şeyin başı güvenlikten geçiyor. Güvenliği tesis etmek için terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele ettik etmeye de devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu terör örgütlerini ziyaret eden, teröristlere katılan milletvekillerine hiçbir söz söylemezken, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edip ‘bir an önce bırakılması gerekiyor’ derken, Özgür Özel ‘Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir’ derken tüm bunlar karşısında sesini çıkarmayan Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerine en güzel cevabı milletimiz 24 Haziran’da verecek” diye konuştu.

Malatyalı şehide Allah’tan rahmet dileyen Çalık, “Bir kez daha diyorum ki, terör örgütlerinin ne olursa olsun adları farklı olabilir ama hepsi aynı zihniyette, tek bir de hedef doğrultusunda ilerlemeye gayret ediyorlar. Biz onların heveslerini kursaklarında koyacağız. PKK ile mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlarla mücadele edeceğiz. Terör örgütleri ile mücadele ederken PKK ile PYD ile FETÖ terör örgütleri ile de canla başla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP’nin şu anki tavrını da milletimiz çok net görüyor. Dün şehit cenazemiz de bütün milletimizin göstermiş olduğu tepki kameralara çok net bir şekilde yansıdı ve orada CHP Genel Başkanı’nın çelengi vatandaşlar tarafından ki bunları hiç tanımıyoruz parçalandı. ‘Bunu alın Selahattin Demirtaş’a gönderin, bu çelengi niye şehide gönderiyorsunuz?’ cümlesinde vatandaşımızın çok haklı bir talebi var. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken, cumhurbaşkanımız terör örgütleriyle mücadele ederken onların yapmış olduğu tavır ve üç tane oy için göstermiş oldukları mücadelenin hesabını 24 Haziran’da 81 milyon vatandaşımız sandıkta soracak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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