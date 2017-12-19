19 Aralık 2017 Salı

Özkan adaylığını açıkladı

CHP Malatya İl Başkanlığı 23 Aralık’ta kongreye gidiyor. Yapılan seçim sonucunda CHP Malatya İl Teşkilatı başkanını seçmiş olacak. Bu anlamda Hasan Basri Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Aralık’ta yapacağı İl Kongresi’nde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

19 Aralık 2017 Salı 12:29
Özkan adaylığını açıkladı

Adaylığını açıklayan bir isimde Hasan Basri Özkan oldu. CHP Malatya il binasında, adaylığını duyuran Özkan, adaylık kararı için, “Hiçbir kişisel hesap, hırs ve ihtiras içermemektedir, gelecekte de içermeyecektir” diye konuştu. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahHasan Basri Özkan

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