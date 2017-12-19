Adaylığını açıklayan bir isimde Hasan Basri Özkan oldu. CHP Malatya il binasında, adaylığını duyuran Özkan, adaylık kararı için, “Hiçbir kişisel hesap, hırs ve ihtiras içermemektedir, gelecekte de içermeyecektir” diye konuştu.

İHA