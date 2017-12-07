TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı seçimleri 5 Aralık 2017’de yenilendi. 30 Kasım 2015’de AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan’ın Başkan olarak seçildiği ve iki yıl sürdürdüğü görevin ardından TBMM İç Tüzüğü gereği Komisyonun yeni üyeleri ve başkanı belli oldu. AK Parti’nin 15, CHP, MHP ve HDP’nin 11 üyeyle temsil edildiği komisyon üyeliğine AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan yeniden başvuruda bulunmazken, AB eski Bakanı ve eski Başmüzakereci, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Komisyonun yeni başkanı oldu.

MALATYA’YI MİLLETVEKİLİ YAŞAR TEMSİL EDECEK

Meclisin en aktif Komisyonu olarak bilinen Dışişleri Komisyonunda, Bozkır’la birlikte yeni bir dönem başlarken, Özhan ile geçen iki yıllık süre ise TBMM tarihine rekorlarla geçen bir dönem oldu. AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan’ın görevde bulunduğu iki yıllık süre içerisinde, Dışişleri Komisyonu kırılması zor bir rekora imza atarak, yaptığı 37 toplantıda 407 uluslararası anlaşmayı kabul etti. Aynı süre içerisinde, yurtdışından gelen 20 farklı üst düzey heyeti Komisyonda ağırlayan Özhan, 38 büyükelçiyi kabulde bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın TBMM’de yabancı heyetlerle gerçekleşen görüşme ve kabullerinde de yer aldı. Ülkelerarası ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle FETÖ’yle mücadele amacıyla oluşturulan heyetlerle de ülkeyi yurtdışında temsil eden Özhan ve Komisyon üyeleri, bu kapsamda aralarında başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Japonya, Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de bulunduğu ülkelere 29 ziyaret gerçekleştirip, siyasiler, devlet adamları, düşünce kuruluşları ve medya organlarıyla 300’den fazla görüşmede bulundu. İki yıllık süre içerisinde, tüm dünya parlamentolarını FETÖ konusunda bilgilendiren iki önemli mektuba da imza atan Özhan başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası konularda AK Parti, CHP ve MHP’nin imza attığı 4 ortak bildiri ile 50’ye yakın tebrik, kınama, tepki, taziye ve bilgilendirme mektubu ve mesajı yayınladı.

Özhan, iki yıllık TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevine rekorlarla veda ederken, Özhan’ın üye olmadığı yeni Komisyonda ise Malatya, AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar ile temsil edilmeyi sürdürecek.

HABER MERKEZİ