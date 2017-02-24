Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle isteyen kadın subay ve astsubaylara başörtüsü serbestîsi getirilmesi önemli bir gelişme olarak nitelendirildi. Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER ) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Böyle bir yasaya karşı olmadığını ve demokrasiden yana olduğunu dile getiren Başkan Budan, dernek olarak da bu şekilde düşündüklerini söyledi.

HERKES HÜRDÜR

Özgürlükten yana olduğunu dile getiren Başkan Budan, şunları kaydetti:

“Özgürlüklerden yanayız. Nasıl başı açık insanlar özgür bir şekilde yaşayabiliyorsa başı kapalı insanların da her türlü hakkı edinmesinden yanayım. Ancak bunu bir ideolojik simge olarak kullanan, bunu bir cemaati temsilen yaparlarsa tabi ki buna karşıyız. Ama bunun ötesinde inanç doğrultusunda takılan başörtüsüyle ilgili hiçbir sıkıntımız olamaz. Herkes hürdür. İsteyen açık gezer isteyen kapalı isteyen kısa giyer isteyen uzun giyer. Türkiye demokrasi anlamında yol kat ediyor. Askeriye bizim içimizden bir parça. Bunu soyutlamamız mümkün değil. Ben hiçbir sakınca görmüyorum. Bunun olması gerektiğini de düşünüyorum. Eğer gerçekten demokrasi istiyorsak bu karara tepki gösterilmemesi gerekiyor. Ben başı açık bir kadınım, hiçbir zamanda başımı örtmeyi düşünmüyorum ama başını örten kadına da saygı duyuyorum.”

MUTLU SARIGÜL