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Özelleştirme bitti, sıra üretimi artırmada

Malatya Şeker Fabrikası alanının Malatya Mimarlar Odasının desteğiyle Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından sit alanı olarak belirlenmesini değerlendiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bunun fabrikanın özelleştirilmesinin önünde bir engel teşkil edeceğini kaydetti. Başkan Murat bundan sonraki hedeflerinin, üretimi artırmak ve maliyeti düşürmek olduğunu da söyledi.

Özelleştirme bitti, sıra üretimi artırmada

Malatya Şeker Fabrikası alanının Malatya Mimarlar Odasının desteğiyle Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından sit alanı olarak belirlenmesini değerlendiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bunun fabrikanın özelleştirilmesinin önünde bir engel teşkil edeceğini kaydetti. Başkan Murat bundan sonraki hedeflerinin, üretimi artırmak ve maliyeti düşürmek olduğunu da söyledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:49
Özelleştirme bitti, sıra üretimi artırmada

Özelleşti, özelleşecek derken geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde alan Malatya Şeker Fabrikası alanının Malatya Mimarlar Odasının desteğiyle Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından sit alanı olarak belirlenmiş, böylelikle özelleştirilme kaygısından bir nebze olsun kurtulmuş oldu. Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için büyük bir mücadele veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, fabrika alanının koruma altına alınmasını değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından Malatya Şeker Fabrikası’nın arsasının sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Başkan Murat, bunun Malatya Şeker Fabrikası’nın geleceği için, Malatya halkı için güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK GÜZEL OLDU

Malatya Şeker Fabrikası’nın bundan sonraki hedefini açıklayan Başkan Murat, şunları ifade etti:

“Bu arsa bu haliyle, ağaçlarıyla, bu tabiat varlıklarıyla korunacak. Böyle Şeker Fabrikasının alanı Malatya halkına kazandırılmış oldu. Bu kararla fabrikanın geleceği açısından da sıkıntı olmayacak. Bize böyle söylendi. Bu işin fabrikayla bir alakası yok. Misafirhane, sosyal tesislerin bulunduğu alanların tescili yapıldı. Bu da bizim açımızdan çok güzel oldu. Belki de bu fabrikanın özelleştirilmesinin önünde de bir engel teşkil edecek. Bundan sonra Malatya Şeker Fabrikası’nın bulunduğu alan tabiri caizse Malatya halkına kazandırılmış oldu. Malatya Şeker Fabrikasının çalışmaya devam etmesinin bir zararı olmaz. Olumsuz bir tarafı yok. Fabrika eski işlevine daha çok üretim, daha çok maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki dönem bölgemizde yapımı biten barajların sulamaya açılmasından dolayı kendimize ait hammaddemizin de çokluğu olacak. Malatya Şeker Fabrikası daha uzun yıllar bu şekilde üretimine devam edecek. Bundan sonra Malatya Şeker Fabrikasında maliyetleri düşürmek ve üretimi artırmak için uğraşacağız.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEKER FABRİKASINuri Murat
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