Özelleştirme Atışması

Törende bulunan ve bu sözlere cevap veren AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Sayın Ağbaba yapmış olduğu konuşmada sütten çıkmış ak kaşık misali ‘Biz özelleştirmelere karşıyız’ dedi. Siz önce demokrasiye sahip çıkacaksınız ve özelleştirmelere sözde değil özde karşı çıkacaksınız” diye konuştu.

Malatya Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Türk Şeker, Proje ve Yeni Tesisler Dairesi Başkanı Ahmet Aytemur, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, bölge müdürleri, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende ilk konuşmayı Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun yaptı. Altun, Malatya Şeker Fabrikasının 1956 yılından beri 63 yıldır Malatya ve ülke ekonomisine hizmet verdiğini dile getirerek, Fabrikanın 3 bin 800 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

310 BİN TON PANCAR İŞLENECEK

Altun, “Bu yıl yaklaşık 3 aylık süre içerisinde 310 bin ton pancar işleyerek 37 bin ton şeker üretimi, yan ürün olarak da 18 bin ton melas, 102 bin ton yaş küspe üretimi hedeflemektedir” dedi.

Pancar alım kampanyasının başladığını kaydeden Türk Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise, “Malatya Şeker Fabrikası önemli bir kurum. 1956 yılında faaliyete başlamış, Malatya'ya ve bölgeye hizmet eden en büyük kamu iktisadi kurumu. Oluşturduğu istihdam ve ekonomik küçümsenmeyecek derecededir. 2002 yılında fabrikanın kapanması gündeme geldiğinde o günkü idarecilerimize inansaydık bugün bir fabrika burada olmayacaktı. Biz seçilen insanlar olarak verilen görevi yerine getirmek zorundayız. Pes etmek zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

BU KONUYU ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA DİLE GETİRDİK

Daha sonra söz alan ve Malatya denince akıllara kayısı ve tarımın geldiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Milletvekili olduğumdan bu yana herhalde Türkiye'de en çok şeker fabrikası gezen bir milletvekili oldum. Bunu da sağ olsun Öznur Hanım sayesinde gerçekleştirdim. 2011 yılında milletvekili olduğumuzda özelleştirme kararı getirildi. Resmen fabrikalarının yok pahasına satıldığı bir dönemi yaşarken bu konuyu çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu dönemin iktidarı da bu konudaki yanlışlığı görerek düzeltti ve Malatya Şeker Fabrikası’nın satışından vazgeçildi” diye konuştu.

ŞEKER FABRİKALARI TÜRKİYE'NİN İLK ÜRETİM TESİSLERİDİR

Doğu’daki bölgelerde şeker fabrikalarının önemine değinen Milletvekili Ağbaba, “Geçtiğimiz dönemde 14 şeker fabrikası özelleştirildi. Şeker fabrikası denince akla sadece şeker üretilen bir tesis gelmemeli. Şeker fabrikasının anlamı çok daha farklıdır. Hele Doğu’da Malatya gibi, Muş gibi, Elazığ gibi, Erzurum ve Erzincan gibi, Erciş gibi bölgelerde fabrikaların önemi bir kat daha büyüktür. Şeker fabrikaları Türkiye'nin ilk üretim tesisleridir. Bu şeker fabrikalarının açılması bütün dünyaya, bütün emperyalist ülkelere meydan okumak içindir” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN HAYRINA OLDUĞUNU İDDİA EDEMEZ

Milletvekili Ağbaba, “Biz özelleştirmeye karşıyız. Parti olarak, siyasiler olarak özelleştirmeye karşıyız. Özelleştirmenin Türkiye ekonomisini yok ettiğine inanıyoruz. Malatya'da örnekleri var, sizler yaşıyorsunuz. Burada yanı başımızda Tekel Sigara Fabrikası vardı, yanı başımızda Sümerbank Fabrikası vardı; hiç kimse bu özelleştirmelerin Malatya’nın hayrına olduğunu iddia edemez. 3-5 tane zengini zenginleştirdi, 3-5 tane insana peşkeş çekildi, bu kadar açık ve nettir. 5,9 milyar dolara Sümerbank Fabrikası satıldı. Türkiye'de şimdi Amerika tütünlerinden başka bir şey içemiyoruz. Bugün Malatya’nın, Maraş'ın yerli ve milli tütününü içen, üreten, Bitlis'in Samsun’un, Maltepe üreten Türkiye şimdi Amerika ve İngiliz şirketlerinin eline mahkum olmuştur. Neden? Çünkü Tekel Sigara Fabrikası özelleştirildi. Kime faydası oldu?” ifadelerine yer verdi.

17 EYLÜL ADNAN MENDERES’İN ŞEHİT EDİLDİĞİ GÜNDÜR

“Öncelikle 1956’da Malatya Şeker Fabrikasının kurulmasına vesile olan Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum” diyerek sözlerine başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “17 Eylül Adnan Menderes’in idam edildiği, şehit edildiği gündür. O gün Adnan Menderes’ in idam edilmesine ses çıkarmayan ve destek veren bütün siyasi partilerin bugün, uzantıları da dâhil olmak üzere bunların vebalini ölene kadar, öldükten sonra da taşıyacaklarına inanıyorum. 27 Mayıs ihtilalinin yapılması Türkiye demokrasi tarihinin yüz karasıdır. Başbakan asan bir ülkenin ferdi olarak geçmiş dönemde buna sessiz kalanları bugün milletimiz gereken cezayı, gereken söylemi çok net bir şekilde vermekte. O gün sessiz kalanlar, bugün yine ‘darbeye sessiz kalıp, bazen darbeye karışıyız, tankın üzerine çıkarız’ derler ama tankı gördüklerinde ilk kaçan olurlar. Sonra dönerler 15 Temmuz gibi kanlı darbe girişimine tiyatro derler, kontrollü darbe derler. İşte 27 Mayıs da onların gözünde kontrollü darbeydi. Bugün içinde bulunduğumuz şeker pancarının alınmasına vesile olduğumuz fabrikanın kurucu rahmetli Adnan Menderes’tir” diye konuştu.

ÖZELEŞTİRME KARARI ALINDIĞI DÖNMEDE AK PARTİ YOKTU

Şimdi Türkiye için üretim vakti olduğunu söyleyen Milletvekili Çalık, “Şeker Fabrikası üretime geçtiği ilk günden itibaren hem Malatya’mıza hem ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sundu. Hedefimiz şimdi Türkiye için üretim vakti. Hep üretmek üzere yola çıktık. 16 yıl önce AK Parti yoktu, hatırlarsınız, bir üçlü koalisyon vardı. Bunun da baş mimarı rahmete kavuşan Bülent Ecevit’ti. Bülent Ecevit o dönemde Türkiye’de yerli ekonomi bulamayınca yurt dışında ekonomiyi bilen birisini getirmişti, Kemal Derviş. Bugün özelleştirmeyi eleştirenler ‘beraber yol yürüdük’ dediği insanların başkanlık yaptığı dönemde, koalisyon ortağı olduğu dönemde özelleştirme kararının altında imzası olanları hatırlamalılar. Özeleştirme kararı alındığı dönmede AK Parti yoktu. Özelleştirme kararı alındığında ‘fabrikaların özleştirilmesi gerekiyor’ dendiğinde görevin başında Bülent Ecevit, ekonominin başında da yurt dışından ithal edilen Kemal Derviş vardı. 15 günde 15 yasa adı ile çıkarılan özelleştirmeler de dâhil olmak üzere çıkan yasalar, bu imzalar Türkiye’nin bugün gibi hafızasındadır” ifadelerini kullandı.

İTHAL BAKAN TARAFINDAN ÇIKARILMIŞTI

“O gün onları özelleştirme kapsamına almadılar, bir de üstüne sağlığımızla oynadılar” diyen Çalık, “Nişasta bazlı şekerin bugün sağlığımızı etkilediğini bildiğimiz için Sayın Başbakanımızın Binali Yıldırım’ın-Meclis Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nişasta bazlı şekerin o gün Kemal Derviş yasası olarak gündeme gelip nişasta bazlı üretim için yüzde 10’luk kotayı koyan zihniyetin yüzde 5’e düşürülmesi için Bakanlar Kurumunun yetkisini Mecliste değiştirdik. Bakanlar Kuruluna nişasta bazlı şekerin yüzde 50 artırım hakkını veren Bülent Ecevit dönemindeki hükûmetin ithal Bakanı tarafından çıkarılmıştı. Bugün nişasta bazlı şekeri konuşuyorsak, bugün glikoz şekerini konuşuyorsak bunun mimarları da o dönemdeki insanlardır. Şimdi gelip tarihi unutmuşuz gibi ‘özelleştirmeye karşıyız’ diyenleri milletimiz zaten takip ediyor. Sayın Ağbaba yapmış olduğu konuşmada sütten çıkmış ak kaşık misali ‘Biz özelleştirmelere karşıyız’ dedi. Siz önce demokrasiye sahip çıkacaksınız, darbelere sahip çıkacaksınız ve özleştirmelere sözde değil özde karşı çıkacaksınız; 2001 yılında başbakanken bakanların attığı imzalarda siz Meclisteydiniz, siz karşı çıkacaktınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şeker Cami İmamı dua etti, pancar meydanına geçildi, kurban kesildi ve ilk pancar birlikte fabrikaya verildi.