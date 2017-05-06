Bilimsel Eczacılığın 178’inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Kutlamalar hakkında Malatya Eczacı Odası’nda yaptığı basın açıklamasıyla bilgiler veren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, medikal sözleşmelerin eczanelerden teminine ilişkin protokolün imzalandığı müjdesini ise vatandaşlara duyurdu. Bilimsel Eczacılığın 178. yıl dönümünü eczacılarla birlikte kutlayacaklarını açıklayan Başkan Özelçi, programlarından ilki olan Eczacılıkta Uzmanlık Yasası’yla ilgili birtakım bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

STANDIMIZIN İSMİ ‘ECZACINIZA DANIŞIN’

Başkan Özelçi, şunları dile getirdi:

“Kan şekeri, tansiyon ve obezite ölçümü yapılacak. Bütün halkımızı standımıza bekliyoruz. Standımızın ismi ‘Eczacınıza Danışın’ standı. Çünkü eczacımız halk sağlığı açısından olmazsa olmaz vazgeçilmez bir konumda. Dolayısıyla ilk basamakta halkımızın, hastalarımızın ilk danışacağı kişi eczacılarımız olduğu için böyle bir stant kurduk. Cumartesi-Pazar saat 10.00 ila 17.00 arası hem halkımızın şekerini, tansiyonunu ve kilo durumunu ölçüp hem de sağlıkla ilgili kendilerine bilgilendirme yapacağız. Yine pazartesi günü Malatya Eczacı Odası Gençlik Komisyonunun hem senaryosunu yapıp hem de oynadığı ‘Eczacınıza Danışın’ diye bir oyunumuz var. Sabancı Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da bu tiyatro oyunumuzu öğrenci arkadaşlarımız sergileyecekler. Bu oyuna da tüm halkımızı çocuklarıyla birlikte ücretsiz olan bu oyunumuza davet ediyoruz. Etkinliklerimiz çeşitli şekillerde devam edecek.”

GÖRÜŞMELER UZUN SÜREDEN BERİ YAPILIYORDU

Öte yandan medikal sözleşmelerin eczanelerden teminine ilişkin protokolün imzalandığı müjdesini de veren Başkan Özelçi, “Ben halkımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi de vermek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu’yla Türkiye Eczacıları Birliği arasında medikal sözleşmelerin eczanelerden teminine ilişkin protokol görüşmeleri uzun süreden beri yapılıyordu. Protokol görüşmeleri 2 gün önce sonuçlandı. Artık hastalarımız medikal malzemelerini reçeteleriyle birlikte eczanelerimizden herhangi bir ücret ödemeden veya fark ücreti varsa fark ücreti ödeyerek temin edebilecekler. 186 kalem medikal malzemesi eczanelerden temin edilebilecek. Hatalarımız yapım aşamasında olmayan, hazır olan malzemelerin tamamını eczanelerden temin edebilecekler. Bu uzun süre beklediğimiz bir görüşmeydi. Sonuçlanması hem halkımız açısından hem de hastalarımız açısından iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL