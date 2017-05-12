10 bin Özel Harekat polisi alımı sonuçları açıklandı. 19. Dönem POMEM 10 bin Özel Harekat Polis alımı sınavlarına giren adaylar, sonuçlarını E-devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrendi. Söz konusu 10 bin özel harekat polisi alımına 285 bin kişilik rekor başvuru yapılmıştı.

YEDEK ADAYLAR…

Polis Akademisi Başkanlığının internet adresinden yapılan açıklamada, yedek planlamalara ilişkin sonuçların da internetten açıklanacağı, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı ifade edildi. Yedek olarak belirlenen adayların yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiği belirtilirken, sonuçları bekleyenler ise duygularını dile getirdi.

HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN

İsmi açıklamayan adaylardan biri, “Özel Harekat Polisi olmayı çok istiyordum. Ülkemiz biz gençlere böyle şanslar vererek, hem bizleri mutlu ediyor hem de daha güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlar atıyor. Benim sonuçlarım olumsuz çıktı, yani polis olamayacağım ama elbette her şeyin hayırlısı olsun diyorum” dedi.

Bazı adaylar ise, Özal Harekat Polisi olmayı hak ettikleri için sevinçli olduklarını belirttiler.

Öte yandan, Malatya’da başvuru oranları ile ilgili herhangi bir rakam elde edilemezken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konu da bu oldu.











ÖMER ALİ DELİBAŞ