Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, büyük bir sektör halini alan Özel Güvenlik Hizmetleri hakkında istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu verilere yer verildi:

Bin 435 özel güvenlik şirketinin, 444 özel güvenlik eğitim kurumunun, 289 alarm izleme merkezinin, 95 bin 577 özel güvenlik izni verilen yerin, 291 kişi korumasının, 283 bin 431 çalışan özel güvenlik görevlisinin, 29 bin 383 silahlı özel güvenlik görevlisinin, 1 milyon 556 bin 250 özel güvenlik sertifikası bulunan kişinin, 1 milyon 58 bin 626 özel güvenlik kimlik kartı verilen kişinin olduğu görülmektedir. Sektörün denetiminin ise, polis başmüfettişleri ve valiliklerce gerçekleştirilmektedir.”

BAKAN SOYLU’NUN TALİMATI İLE…

Açıklamada, 2018 yılı içerisinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak, bir taraftan denetim görevini ifa ederken diğer taraftan da temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başlanacağı ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları ile başlatılan bu proje çerçevesinde ülke genelinde özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim programı ifa edileceği de duyuruldu.

AMAÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Bu program çerçevesinde ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlandığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Ayrıca AFAD Başkanlığı personelince kendi eğitim programları çerçevesinde katılım sağlanacağı da açıklamalara eklendi. Açıklamada, “Bu kapsamda il genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen polis başmüfettişleri ve AFAD görevlileri tarafından, 08-09-10/01 tarihleri arasında Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda her gün için 500 kişi olmak üzere toplamda bin 500 özel güvenlik görevlisine eğitim verilecek” denildi.

HABER MERKEZİ