Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 4 Ekim 2016 tarihli kararıyla birlikte, artık doğum gününü, evlilik yıldönümünü, bayram ve yılbaşı gibi özel günleri unutmak, evli çiftler arasında boşanma sebebi sayılabilecek. Bunun yanı sıra eşini yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, düğünler, konserler gibi sosyal ortamlarda yalnız bırakmak da bu karar kapsamında değerlendirilecek.

BİZ ONLAR İÇİN HER ZAMAN DEĞERLİYİZ

Yargıtay’ın bu kararıyla ilgili olarak vatandaşların görüşleri ise farklı oldu. Böyle şeylerin unutulmasını önemsemeyeceğini ifade eden vatandaş Güler Çelikkaya, “Benim kıymetimi bildikten sonra böyle günleri unutmasının bir önemi yok. Biz onlar için her zaman değerliyiz zaten. Unutsalar da gönlümüzü alıyorlar” şeklinde görüşlerini ifade etti.

KÖTÜYE KULLANAN OLACAKTIR

Bir diğer vatandaş Yeter Uzunay da, özel günlerinin unutulması durumunda doğal olarak üzüntü duyacağını söyledi ve “Öyle günleri unutmak tabii üzücü, kırıcıdır. Ama sırf unuttu diye boşanma davası açmam, böyle bir şeyi boşanma sebebi olarak görmem. Bazı kadınlar bu tür olayları çok abartıyor. İlla ki kötüye kullananlar olacaktır bu durumu” ifadeleriyle görüşlerini belirtti.

EN DOĞRU KARARI YARGI VERİR

Bir başka vatandaş Uğur Taştan ise, Yargıtay’ın bu kararını mantıklı bularak, “Eşler bir ömür boyu beraber olmak için evleniyor. Her şeyi beraber paylaşmak için… Bundan dolayı birbirlerini herhangi bir ortamda yalnız bırakmamaları gerekiyor. Örneğin, evlilik yıldönümü pek unutulacak bir şey değil. Ama yeri geliyor, insan yediği yemeği unutuyor yoğun çalışma şartları, yorgunluk gibi birçok sebepten. Yine insanların kendisine kalmış kararlar ama sırf bir özel günü unutmak yüzünden boşanma davası açılmamalı. Yine de en doğru kararı yargı verir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

SELAHATTİN BAYRAK