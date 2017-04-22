Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman gazeteci Tahir Özçelik’in babası ve gazeteci Cahit Özçelik’in eniştesi Necmettin Özçelik, bugün öğle namazını müteakip şehir mezarlığında defnedildi.

Şehir mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, çok sayıda basın mensubu ve merhumun yakınları katıldı.

Öte yandan merhum Necmettin Özçelik’in taziye yerinin Hidayet Mahallesi, Kapı Dere Sokak olduğu bildirildi.

İHA