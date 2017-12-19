Malatya Sanat Sokağı'ndaki Kültür Evi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından yapılmıştı. O günden beri faaliyette olan ve ücretsiz şekilde vatandaşların ziyaretine açık olan Malatya Kültür Evi ilginin adresi olmaya devam ediyor.

BİRÇOK ODA BULUNUYOR

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sokağı'nda yer alan 2 katlı konak olarak planlanan Malatya Kültür Evi'nin içerisinde, Gündelik Yaşam Odası, Yöresel El İşlemeleri Odası, Halı Dokuma Odası, Mutfak-Kiler, Kayısı Odası, Malatya Ses Sanatçıları Odası, Yerel Basın Odası, Yatak Odası, İlçe Tanıtım Odası ile Kemal Sunal ve Ahmet Kaya Odaları bulunuyor. Kemal Sunal ve Ahmet Kaya Odalarında ise sanatçıların balmumu heykellerinin yanı sıra kişisel eşyaları da yer alıyor.

KEMAL SUNAL VE AHMET KAYA ODALARI İLGİNİN BAŞ ADRESİ

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kültür Evi özellikle, Kemal Sunal ve Ahmet Kaya Odaları ile adeta ilgi odağı haline geliyor. Vatandaşlar tarafından özellikle de hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Kültür Evi, hem sosyal faaliyet olarak hem de son zamanlarda özellikle de gençler arasında hızla yaygınlaşan fotoğraf çekimlerinin yapılması noktasında kullanılan bir mekan olarak karşımıza çıkıyor.

Malatya insanının yanı sıra il dışından gelen misafirlerin de uğrama noktası haline gelen Kültür Evi her geçen gün değerine değer katmaya, dikkat çekmeye devam ediyor.

Eskiye ait eşyaların, fotoğrafların, eski gazete fotoğrafların, Kemal Sunal ve Ahmet Kaya'nın bal mumundan yapılmış heykellerinin yanı sıra kişisel eşyalarının da bulunduğu Kültür Evi gelen ziyaretçilerine adeta eski zamanlara yolculuk yaptırıyor.

"MALATYA'NIN İHTİYACI VARDI"

Hafta sonu çocuklarıyla Kültür Evi'ni ziyaret etmeye gelen, bol bol fotoğraf çeken, bulunan yazılardan okuyup derin bilgiler elde eden Hanım Döngü, büyük küçük herkesin duygulandığı, heykellerin çok gerçekçi olduğunu, insanı eskilere götüren çok kaliteli bir ortamın vatandaşlarla buluşturulmasından ve Malatya'ya böyle bir mirasın kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döngü, "Hafta sonu kendimizi burada bulduk. Daha önce de bir defa gelmiştim. O zaman eşimle beraber geldim. Şimdi ise iki çocuğumla birlikte geldim. Çok kaliteli ve başarılı bir iş olarak değerlendiriyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Güzel Malatya’mızın böyle güzelliklere ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu.

"DUYGULANMAYAN, BEĞENMEYEN KİMSE OLAMAZ"

Bir başka ziyaretçi Hasan Erdem ise, "Malatya için çok güzel bir örnek oldu. Hatta böyle bir şeye geç bile kalmıştık. Bence buraya gelip, duygulanmayan, beğenmeyen kimse olamaz. Malatyalı olsun olmasın her gelen etkilenir. Kemal Sunal, sadece Malatya'nın değil, tüm ülkenin sanatçısıydı. Aynı zamanda diğer sanatçılar da aynı şekilde. Kayısı yapan kadınlar, eski yemekler, eski ev düzeni. Çok güzel bir ortam. Biz yaşadık fakat çocuklarımız eskiyi görmediler. Onlarda bu vasıta ile anne babalarının geçmişini daha yakından görme imkanına kavuşuyorlar. Bu çok manidar bir durum. Bence buraya insan bir defa gelmekle yetinmemeli, fırsat buldukça gelinmeli" diye konuştu.































SELAHATTİN BAYRAK