19 Aralık 2017 Salı

ÖZBİLDİRİCİ RÜZGARI ESTİ

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği MAFSAD tarafından yürütülen “Burası Benim Yerim Projesi” çerçevesinde Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Akif Özbildirici konuk edildi.

17 Aralık 2017 Pazar 17:35
ÖZBİLDİRİCİ RÜZGARI ESTİ

  Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında oluşturulan MAFSAD Kitap Kafe’de  yapılan fotoğraf sunum ve söyleşisine 90’ın üzerinde kişi katıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ
  Gençlik  ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği projede birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini söyleyen MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan Akif Özbildirici’yi  MAFSAD Kitap Kafe’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek etkinlik anısına Özbildirici’yeplaket takdim etti.

AKİF ÖZBİLDİRİCİ KİMDİR?
  Akif Özbildirici 1981 yılında Malatya’da doğdu. 2004 yılında amatör olarak başladığı fotoğrafçılığa, 2006 yılında moda sektöründe profesyonel olarak devam etti.2009 yılında reklam sektörüne giriş yaparak prodüksiyon ve animasyon çalışmalarına başladı. Endüstriyel, gıda, inşaat, kozmetik, içecek sektöründe birçok firmanın kurumsal reklam çalışmalarını tamamladı. Havadan görüntüleme sistemlerinde de uzmanlaşarak Türkiye’deki birçok şehrimizin ve firmamızın havadan görüntülenmesine katkı sağladı.Halen reklam ve tanıtım sektöründe çalışmalarına devam etmektedir.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYönetmen Ve Fotoğraf Sanatçısı Akif Özbildirici

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