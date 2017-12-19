Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında oluşturulan MAFSAD Kitap Kafe’de yapılan fotoğraf sunum ve söyleşisine 90’ın üzerinde kişi katıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği projede birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini söyleyen MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan Akif Özbildirici’yi MAFSAD Kitap Kafe’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek etkinlik anısına Özbildirici’yeplaket takdim etti.

AKİF ÖZBİLDİRİCİ KİMDİR?

Akif Özbildirici 1981 yılında Malatya’da doğdu. 2004 yılında amatör olarak başladığı fotoğrafçılığa, 2006 yılında moda sektöründe profesyonel olarak devam etti.2009 yılında reklam sektörüne giriş yaparak prodüksiyon ve animasyon çalışmalarına başladı. Endüstriyel, gıda, inşaat, kozmetik, içecek sektöründe birçok firmanın kurumsal reklam çalışmalarını tamamladı. Havadan görüntüleme sistemlerinde de uzmanlaşarak Türkiye’deki birçok şehrimizin ve firmamızın havadan görüntülenmesine katkı sağladı.Halen reklam ve tanıtım sektöründe çalışmalarına devam etmektedir.

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