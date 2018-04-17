Özal Ve Hamido’nun Ölüm Yıldönümü

Başkan Çakır, Turgut Özal’ı rahmetle andıklarını belirterek, “Malatya’mız ve Malatyalılar 25 yıl önce kaybettiğimiz 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz merhum Turgut Özal ile her zaman onur ve gurur duymuş, onun başlatmış olduğu değişim sürecini aynı hızla devam ettirmiştir. Turgut Özal bu topraklarda doğup-büyüyen, Türkiye’de standartları değiştiren, milletimizin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamıydı. Merhum Özal, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için büyük hamlelere imza atmıştır. Şahsiyeti, fikirleri, idealleri, başarıları ve Türkiye’nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Halkımız, ülkesine ve milletine hizmet eden Turgut Özal’ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Hemşerisi olmakla gurur duyduğumuz 8. Cumhurbaşkanı, hemşerimiz merhum Turgut Özal’ı ölümünün 25. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çakır, Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun da şehadetinin 40. yıl dönümünü geride bıraktıklarını kaydederek, “Ülkemizde Siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugün de bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biri de dönemin Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu’dur. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini ön plana çıkararak, bu şer odaklarına asla müsaade etmeyecektir. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.(Bülten)busabahmalatya.com)