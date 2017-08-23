Öte yandan "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için ise şu kriterlere sahip olması gerekiyor:

“1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının yüzde 75'i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının yüzde 25'i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2017 güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere üniversitelere tahsis edilmiştir.

ALES’TEN EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR



2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES'ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. (2014 güz ve sonrası)



3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa ilan edilen diğer kontenjanlara başvurabilirler.

YÖK’TEN ONAY ALINMALI

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumu’nun onayını almaları gerekmektedir.



5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir



6. ‘Görsel İletişim Tasarımı’ anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini grafik, resim, medya tasarımı veya iletişim tasarımı ve yönetimi alanında sürdürebilirler.

7. ‘..Mütercim-Tercümanlık’ anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini "Çeviri ve Kültürel Çalışmalar" veya ‘Çeviribilim’ alanında sürdürebilirler.



8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlıkça ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.



9. ÖYP 2017 Güz Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 22 Ağustos 2017–5 Eylül 2017 (saat 17.00) tarihleri arasında Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden; Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.”

ÖYP NEDİR?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yurtiçi ve yurtdışı dil eğitimleri ve ayrıca yüksek lisansta ve doktorada 12 ay yurtdışında eğitim olanağı vardır. Projenin asıl amacı eğitimlerin sonucunda öğretim üyesi olarak atanmanızdır. Yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine fırsat verilmektedir.

ÖYP EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?

Adayların ÖYP puanı (lisans genel not ortalamasının yüzde 35'i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın yüzde 50'si ve varsa yabancı dil puanının yüzde 15'i) dikkate alınarak hesaplanır. ÖYP'nin eğitim süresi 2 yıl yüksek lisans + 4 yıl doktoradır.

SELAHATTİN BAYRAK