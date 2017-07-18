Kaza sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Malatya'dan Yeşilyurt istikametine giden bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşlarındaki M.C. adlı şahsa çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazanın meydana geldiği cadde üzerinde son on gün içerisinde iki ayrı kazanın yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

İHA