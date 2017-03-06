06 Mart 2017 Pazartesi

Otomobilin çarptığı çocuğuna tedaviyi reddetti

Malatya’da çocuğuna araba çarpan anne, eşinin kazayı öğrenmemesi için gelen ambulansın çocuğunu hastaneye götürmesine izin vermedi.

06 Mart 2017 Pazartesi 16:44
Otomobilin çarptığı çocuğuna tedaviyi reddetti
  Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik alt geçidinin yanında bulunan üst geçidi kullanmayan anne ve iki çocuğu akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada annesinin elini bırakarak koşmaya başlayan kız çocuğuna hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta sert bir şekilde düşen çocuk yerde bir süre hareketsiz yatınca annesi gözyaşlarına boğuldu.
Otomobil sürücüsünün çocuğu hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen kadının ağlayarak, ‘Ben şimdi eşime ne söyleyeceğim, şimdi eşim diyecek ki burada ne işin vardı’ dediği duyuldu. Bir süre sonra gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin de müdahale etmesine izin vermeyen anne, ‘iç kanama olabilir’ uyarılarına rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Sağlık görevlilerini peşinden koşturan ve ısrarla çocuğunun tedavi edilmesini istemeyen kadını ikna etmek için erkek kardeşi kaza yerine çağrıldı.
Ancak bu kez de dayısının kucaklayıp ambulansa götürdüğü çocuk, sağlık görevlilerinin müdahalesine izin vermedi. Tüm ısrarlara rağmen ambulansa binmeyen çocuk, annesi ve dayısıyla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Kazayı gören bir vatandaş ise üst geçidi kullanmayan kadının kusurlu olduğunu belirterek, “İki çocuğuyla birlikte akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Çocuk annesinin elinden fırladı kaçtı. İç kanaması olabilir” dedi.
İHA
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