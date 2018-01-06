Elazığ’da tarlaya uçan otomobil takla attı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:59
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 21. kilometresi Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 EV 1965 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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