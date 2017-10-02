Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı
01 Ekim 2017 Pazar 15:09
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Malatya karayolunda Malatya istikametine gitmekte olan Cengiz Aydın Güzel idaresindeki 02 KD 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Tüneli girişinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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