Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Özkan K. idaresindeki otomobil, Malatya istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Abdulrezak E. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Abdulrezak E. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özkan K. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA