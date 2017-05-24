24 Mayıs 2017 Çarşamba

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:20
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
  Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Özkan K. idaresindeki otomobil, Malatya istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Abdulrezak E. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Abdulrezak E. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özkan K. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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