Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

KAZAYI GÖRÜP, YARDIMA KOŞTULAR

Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

İHA