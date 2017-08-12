12 Ağustos 2017 Cumartesi

Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Elazığ-Malatya karayolunun 30’uncu kilometresinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:52
Otomobil ile kamyonet çarpıştı

  Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

KAZAYI GÖRÜP, YARDIMA KOŞTULAR
  Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

İHA
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