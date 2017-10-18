Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
15 Ekim 2017 Pazar 18:27
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Emin Ö., idaresindeki 63 FH 364 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Mehmet Ç., idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ç., yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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