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Otobüsler ücretsiz olacak

​​​​​​​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, YKS’nin yapılacağı günlerde belediye otobüslerin sınava girecek olan öğrencilere ücretsiz olacağını söyledi.

Otobüsler ücretsiz olacak

​​​​​​​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, YKS’nin yapılacağı günlerde belediye otobüslerin sınava girecek olan öğrencilere ücretsiz olacağını söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:38
Otobüsler ücretsiz olacak

Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, YKS'ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Polat, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Modern dünya ve çağdaş yaşamın en önemli parametrelerinden birisi olan eğitimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan yüzyılımızda artık milletler bilgiyle yarışmaktadırlar. Devletimizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan gençlerimiz, hafta sonunda çok önemli bir sınava girecekler. Eğitim hayatının son aşamasına hazırlanan Lise son sınıfındaki öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile mesleki hayatlarına yön vereceklerdir. Sınava girecek bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Umarım tüm öğrencilerimiz hedefledikleri puana ulaşarak, istedikleri bölümü kazanmaya muvaffak olurlar.”

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Bu arada YKS sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde, sınav öğrencileri MOTAŞ ve Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerinin sınav yerlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için tüm otobüslerin ücretsiz olacağı müjdesini vererek, “30 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek, otobüslere ücretsiz olarak binebilecekler” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YKS​​​​​​​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
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