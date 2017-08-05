05 Ağustos 2017 Cumartesi

Otobüs ve trambüsler ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Toplu Açılış Töreni ve Mitinge katılmak üzere ilimize gelecek olması nedeniyle hazırlıklar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi otobüs ve trambüsleri de ücretsiz hizmet verecek.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:34
Otobüs ve trambüsler ücretsiz hizmet verecek

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Toplu Açılış Töreni ve Miting ile ilgili olarak hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi otobüs ve trambüslerinin aynı gün 14.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Öte yandan söz konusu program nedeniyle merkez-Belediye binası arasında araç ve insan sirkülasyonunun çok yoğun olacağı, bu nedenle de vatandaşların özel araç yerine mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

 

HABER MERKEZİ

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