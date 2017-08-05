Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Toplu Açılış Töreni ve Miting ile ilgili olarak hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi otobüs ve trambüslerinin aynı gün 14.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Öte yandan söz konusu program nedeniyle merkez-Belediye binası arasında araç ve insan sirkülasyonunun çok yoğun olacağı, bu nedenle de vatandaşların özel araç yerine mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

HABER MERKEZİ