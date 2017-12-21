Türkiye'nin dev projelerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda gündeme oturan yerli otomobile birçok ilden talep yağdı. 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobilin babayiğitlerinin açıklanmasının ardından, gözler bu kez de otomobilin üretileceği şehre çevrildi. Türkiye'nin otomobiline Malatya da bedelsiz arsa tahsisi ile talip olduğunu belirtti.

MALATYA GEREKLİ ALTYAPIYA SAHİP

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Kasım ayında yaptığı açıklamada günden güne büyüyen ekonomisi ve huzurlu yapısıyla ücretsiz yer temin etmek suretiyle bu önemli projeye talip olduklarını açıklamıştı. Yerli otomobil üretimi için Malatya sanayisinin gerekli alt yapıya sahip olduğunu belirten MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, talep gelmesi halinde bedelsiz arsa tahsisine de hazır olduklarını ifade etmişti.

GELİŞMİŞLİK…

Yerli otomobil üretimi için Malatya’nın her şeyiyle uygun bir il olduğunu belirten Erkoç, “Türkiye’de 5 tane babayiğit çıktı. Türkiye’de yerli otomobilin gerçekleştireceğini ve 2021 yılı itibari ile satışa sunulacağını ifade ettiler. İnşallah ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sunacak. Biz de Malatya olarak onun ticari alt yapısını, sanayi alt yapısını geliştiren bir kentiz, huzur kentiyiz. Bölgeler arasında gelişmişliği göz önüne alarak bu otomobil fabrikasının bazı bölümlerinin alt yapısını oluşturan illerin de içerisinde olması bizi son derece mutlu eder Malatya olarak. Biz yer vermeye hazırız, yeter ki gelsinler. Bu noktada Malatya Ticaret Sanayi olarak bu işe gönüllüyüz, hazırız” diye konuşmuştu.

GÖÇÜ DURDURACAK

Bölgenin, ekonomisi iyi şehirlerinden biri olan Malatya’da yerli otomobil için yeterli imkanlar varken, kentin, otomobil üretimi için ismi geçen şehirler arasında en pasif durumda olması ise dikkat çekiyor. Yöneticiler ve siyasiler tarafından dillendirilen, “Malatya göç veren değil, göç alan bir şehir olacak” sözüne istinaden, ‘başka şehire göç’ oranlarının devam etmesi ise istihdam noktasında yeterli adımların atılması gerektiğini gösteriyor.

EKONOMİ ŞANSA BIRAKILMAYACAK

Yerli otomobilin Malatya’da üretilmesiyle ekonomisi ve sosyal yapısı gelişecek olan Malatya’da istihdamın artması, potansiyelini tam olarak kullanamayan OSB’lerin, kente yapılacak olan göç ile birlikte hareketlilik kazanacağı da öngörülebiliyor. Bununla birlikte yerli otomobilin Malatya’da kayısıya alternatif olacağı ve kent ekonomisinin bir ürüne bağlı kalmayarak şansa bırakılmayacağı da kamuoyu tarafından dillendiriliyor.

33 BİN KİŞİ İŞSİZ

Güney Kore merkezli, bir Türk holdinginin işbirliğiyle Kocaeli’nde kurulan bir araba üretim merkezinde bile verilen son bilgilere göre 3 bin 193 kişi istihdam ediliyor. Malatya’da kayıtlı işsiz sayısı ise 33 bin kişi şeklinde ifade ediliyor. Hal böyle olunca yerli otomobilin kentte işsizlik sayısını da düşüreceği öngörülüyor.

GETİRİSİ NE OLACAK?

Yerli otomobilin Malatya’da üretilmesi, kente prestij sağlayacak. Teknoloji ve bilgiye sahip olabilme yeteneği artacak. İhracat hedefleri artacak. Organizasyon, planlama ve yönetim kabiliyeti oluşacak. Malatya, fabrika ya da üretim üssü olacak. AR-GE gücü büyüyecek. Özgün tasarımlar yapılacak. Geleceğin teknolojileri öngörülecek.

SİYASİLER NE YAPACAK?

Tüm bunlarla beraber gözler özellikle Malatyalı siyasilere çevriliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba gibi isimler, ülke siyasetinde Malatya’yı temsil eden güçlü simler olarak anılıyor. Bu “güçlü” isimlerin, kent için cevher değerinde olacak yerli otomobil için bir şeyler yapması bekleniyor.

Siyasilerin bu konuda ne yapacağı ve yerli otomobilin hangi şehirde üretileceği merakla takip edilecek…

TÜRKAN YILDIZ