Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Alaattin Baydaş, otizm hastalığının tedavisinin olmadığını belirterek “Dünya’da ve Türkiye’de otizmli çocuklar ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmadığından otizmli sayısı net olarak bilinmemektedir. Dernek olarak ilimizdeki çocuklarımıza daha faydalı olabilmek için diğer illerde yapılan çalışmaları da araştırıyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bazı illerde yerel yönetimler ile yapılan ortak eğitim ve sportif faaliyetler neticesinde çocukların iyi noktalara geldiğini gördük. Malatya’da yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında, Büyükşehir Belediyemizi her zaman yanımızda görmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu yardım ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik çalışmaların sürekli artarak devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Büyükşehir Belediyesi olarak bu çocuklarımız için daha fazla ne yapılabilir diye sürekli bir arayış içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Çakır, “Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli kardeşlerimize yönelik birçok çalışmamız var. Yapılan çalışmalar tabiî ki yeterli değil. Bu çalışmalarımızı daha ileri noktalara nasıl taşırız onun gayreti içerisindeyiz. Yeşiltepe bölgemizde temelini attığımız ve inşaatı devam eden Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi ile engelli kardeşlerimize çok güzel ve nezih bir mekânı kazandırmış olacağız. Otizmli çocuklarımızın aile ve toplum içindeki davranışları ile bireysel gelişimlerinde eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarımızı ev ortamından biraz uzaklaştırıp, toplum içerisine muhakkak girmelerini sağlamalıyız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın gelişmesi için yapmış olduğumuz değişim dönüşüm çalışmalarının yanında insana dokunan hizmetler de üretiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerle muhakkak her kesime ulaşmamız gerekiyor. Dernek Başkanımıza ve hocalarımıza fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.Otizmli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çakır, çocuklarla fotoğraf çektirip çeşitli hediyeler dağıttı.



İHA