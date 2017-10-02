Otizm'de eylem planı uygulanması için imza kampanyası
Malatya Otizm Derneği tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye için bir ilk olan Otizm Spektrum Bozuklukları Ulusal Eylem Planının uygulanması için imza kampanyası başlatıldı.
01 Ekim 2017 Pazar 18:36
Otizmli bireylerin, toplumsal hizmetlerden diğer bireylerle eşit yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan eylem planının geçtiğimiz yılın Aralık ayında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyleyen Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, bu nedenden dolayı Malatya’da imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Soykan Meydanı önüne kurulan stantta şu ana kadar yaklaşık 2 bin imza topladıklarını aktaran Baydaş, Malatyalıları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. İmza kampanyasının 3 Ekim Salı gününe kadar süreceğini belirten Baydaş, eylem planının uygulanmasını çok istediklerini belirtti.
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