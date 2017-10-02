02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Otizm'de eylem planı uygulanması için imza kampanyası

Malatya Otizm Derneği tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye için bir ilk olan Otizm Spektrum Bozuklukları Ulusal Eylem Planının uygulanması için imza kampanyası başlatıldı.

01 Ekim 2017 Pazar 18:36
Otizm'de eylem planı uygulanması için imza kampanyası
  Otizmli bireylerin, toplumsal hizmetlerden diğer bireylerle eşit yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan eylem planının geçtiğimiz yılın Aralık ayında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyleyen Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, bu nedenden dolayı Malatya’da imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Soykan Meydanı önüne kurulan stantta şu ana kadar yaklaşık 2 bin imza topladıklarını aktaran Baydaş, Malatyalıları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. 
İmza kampanyasının 3 Ekim Salı gününe kadar süreceğini belirten Baydaş, eylem planının uygulanmasını çok istediklerini belirtti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Otizm

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017