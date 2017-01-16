16 Ocak 2017 Pazartesi

Otizm Derneği’nin yeni başkanı seçildi

Malatya Otizm Derneği’nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrası dernek başkanlığına Alaettin Baydaş seçildi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:28
Otizm Derneği’nin yeni başkanı seçildi

   Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda dernek üyelerinin desteğini alan Alaettin Baydaş, başkanlığı, eski başkan Melahat Kartal’dan devraldı.

 3 yıl süre ile Malatya Otizm Derneği’nin başkanlığına seçilen Alaettin Baydaş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlığa layık gören dernek üyelerine teşekkür etti ve amaçlarının daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade etti.

İHA
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