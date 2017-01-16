Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda dernek üyelerinin desteğini alan Alaettin Baydaş, başkanlığı, eski başkan Melahat Kartal’dan devraldı.

3 yıl süre ile Malatya Otizm Derneği’nin başkanlığına seçilen Alaettin Baydaş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlığa layık gören dernek üyelerine teşekkür etti ve amaçlarının daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade etti.

İHA