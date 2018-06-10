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Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yeni eğitim dönemine yetişecek!

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, inşaatı biten Malatya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Çalık, okulun 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini müjdeledi.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yeni eğitim dönemine yetişecek!

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, inşaatı biten Malatya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Çalık, okulun 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini müjdeledi.

10 Haziran 2018 Pazar 11:43
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yeni eğitim dönemine yetişecek!

Otistik çocukların eğitim göreceği bölgenin ve Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri Malatya’ya kazandırılıyor. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan okulda artık sona gelindi. Önümüzdeki günlerde teslim edilecek olan okul yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek. Malatyalı otistik çocukların annelerine bir söz verdiklerini belirten Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“BÖLGEMİZDEKİ TEK OTİSTİK ÇOCUK OKULU”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın vermiş oldukları desteklerden dolayı hasseten kendilerine teşekkür ediyorum” diyen Çalık, ‘’Burası bölgemizdeki tek otistik çocuk okulu. Türkiye’deki ender okullardan biri olacak. Burada rehabilitasyon merkezlerimiz, yüzme havuzlarımız, basketbol sahalarımız var ve çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak her türlü etkinliğin yapılabileceği fiziki şartlar sağlanmış vaziyette” şeklinde konuştu.

Okul öncesi, ilköğretim okulu, ortaöğretim ve lisedeki otistik çocukların tamamının eğitim alabileceği bir merkezin kazandırıldığını belirten Sosyal Politikalar Başkanı, sadece Malatya için değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki öğrencilerin de eğitim alabilecekleri bir merkez haline geleceğini ifade etti.

“BAZILARININ HAYALLERİ BİZİM YAPTIKLARIMIZIN YANINA DAHİ ERİŞEMEZ”

“Sosyal devlet anlayışı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin kurulduğu ilk andan itibaren uygulatmış olduğu sosyal politikalarla bugün engellilerimiz eğitilebiliyor, istihdam edilebiliyorlar, ulaşabiliyorlar, erişebiliyorlar”  diyen Çalık, “Engellilerimiz evde artık bir mahkûm hayatı yaşamaktan öte ailelerini geçindirebilecek duruma gelmiş vaziyetteler. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımızın yanına dahi erişemez. Birileri daha yeni otistik çocuk okulu yapalım diyor. Biz, otistik çocuklar okulumuzun bitmiş halini onlara gösterelim. Malatya’daki otistik çocuklar okulumuz bitti. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde teslim edilecek ve 2018-2019 eğitim yılına yetişecek. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve müteahhit firmamıza çok teşekkür ediyor, ellerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk Partiöznur AçlıkOtistik Eğitim Merkezi
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