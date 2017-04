Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan BUSABAH’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından ve başarılarından bahseden Başkan Gürkan, BUSABAH çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı da çekti.

BAŞKA BİR BELEDİYE DE YOKTUR

Belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Gürkan, “Büyükşehir olduktan sonra Battalgazi Belediyesi olarak 3 yıl içerisinde neredeyse tüm mahallelerimizin yollarını asfaltladık. Belediyemize ait asfalt ve mıcır şantiyesini kurduk. Aynı zamanda kendi belediye hizmet binamızı inşaatını tamamladık ve üstelik Devlet Su İşlerine Müdürlüğüne Sivas yolu üzerinde yeni kamu binası ve lojmanlarını tamamlayıp teslim edeceğiz. 40’ar bin metre kare ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdık. 11 ayda 2 tane hizmet binası yapabilen hiçbir belediye yoktur. Ayrıca 1 dönem içerisinde, yani 5 yıl içerisinde hizmet binası bitirebilen belediye de yoktur. Yeşil Kuşak Projesini kamuoyuna duyurduğumuzda ‘hayal kuruyorsunuz’ dediler. İnşaatı devam ediyor. Atatürk Kız Lisesi’nin yeni binası inşaatı şu an devam ediyor. İnşallah ağustos ayında onu da bitireceğiz. O bölge güzergahında Hürriyet Parkı da Yeşil Kuşak Projesine entegre olacak. Birçok yaşam merkezinin temelini attık ve yakında projesi devam edenlerin de temelini atacağız. Bu hizmetleri yaparken 1 metre kare kamu alanını satmadan yapıyoruz. Ayrıca yeni yapılan belediye hizmet binamızın etrafındaki birçok konutu 40 dönüm alan yetmez diye kamulaştırıp yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. 50 dönüm olan eski Devlet Hastanesinin yerini de belediye olarak aldık. Battalgazi ilçemize modern devlet hastanesi kazandıracağız” sözlerini kaydetti.

Başkan Selahattin Gürkan, “Hiçbir belediye ile rekabet içerisinde değiliz. Her zaman görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz her zaman şunu vurguluyoruz: 100 yıllık belediyenin ötesinde bir belediyeyiz. Belediye olarak yaptığımız hizmetlerde standartların üzerinde işler yapıyoruz. Eskimalatya’da tarihi eserleri yeniden canlandırdık. O bölgedeki surlar yüzlerce yıldır olduğu yerde çürümeye terk edilmişti. Bütün bunları yaparken akıl almaz engellemelere rağmen hizmet üretmeye çalıştık. İdeolojik, fanatik ya da taassup olmadan hizmet üretiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Farklılıkları her zaman zenginlik olarak gördük. Biz bu memlekete hizmet edilsin istiyoruz. Temiz bir Battalgazi, tarihiyle, kültürüyle, çevresel zenginlikleriyle, sanayisiyle, şehirciliğiyle ve insanlarıyla adından söz ettiren Malatya’yı geleceğe taşımak istiyoruz. Şunu açık şekilde ifade etmek istiyorum, Battalgazi Belediyesi olarak kullandığımız kredi tutarı bütçemizin yüzde 15’ini oluşturuyor. Normalde belediyeler bütçesinin yüzde 50’sine yakın tutarda kredi kullanmaları normaldir. Bizim Allah’a şükür gelir gider dengemiz orantılıdır” ifadelerine yer verdi.











ÖMER ALİ DELİBAŞ